Nie oddamy miasta!

Pokaz filmu ”Bunt lokatorów” będzie głosem tych, którzy zmuszeni byli walczyć o swoje domy w Berlinie. Czy podobna walka toczy się w Gdańsku?

Podobno bunty są językiem niewysłuchanych. W Świetlicy Krytyki Politycznej już 27 października o godz. 18.00 spotkamy się na seansie filmu ”Bunt lokatorów”, by wysłuchać głosu tych, którzy zmuszeni byli walczyć o swoje domy i mieszkania w Berlinie. W końcu mimo tego, że nasze miasta dzieli pół tysiąca kilometrów, pewne problemy są boleśnie uniwersalne.





Dziwne bywają kierunki, którymi podąża moda. Media wmawiają nam, co wypada, co należy, jak się nosić, co jeść, jakie miejsca odwiedzać czy wreszcie- gdzie mieszkać. Wraz ze wzrostem popularności poszczególnych dzielnic, rosną jednak ceny kamienic- idealnym przykładem tego zjawiska jest Berlin. Nowa stolica europejskiego lifestyle'u do codzienności może zaliczyć drakońskie podwyżki czynszów, protesty, akcje czyścicieli mieszkań i wadliwą próbę pomocy ze strony miasta.





Film „Bunt lokatorów” w reż. Gertrud Schulte Westenberg i Matthiasa Coersa przedstawia całe spectrum działań podejmowanych przez lokatorów w walce o uratowanie swoich mieszkań. Zorganizowany opór przeciwko przymusowym eksmisjom oraz walki seniorów o godne warunki mieszkaniowe- to tylko niektóre wydarzenia, które możemy obejrzeć za pośrednictwem naszych bohaterów.





“Tylko ci posuwają naprzód historię, którzy potrafią powstać przeciw niej, kiedy trzeba.”

Albert Camus





Informacje o filmie:

reżyseria: Gertrud Schulte Westenberg, Matthias Coers

Niemcy 2014/15

Czas trwania:78 min.

Dźwięk.oryginału: niemiecki /napisy: polskie





Pokaz filmu”Bunt lokatorów” w reż. Gertrud Schulte Westenberg i Matthiasa Coersa połączony z dyskusją odbędzie się 27 października 2016r. o godz. 18.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, IIp. , Gdańsk. Wstęp wolny





Pokaz filmowy odbywa się w ramach projektu „Morze Kina Zaangażowanego” i jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.





Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.