Otwórzmy wszystkie klatki | O relacjach pomiędzy przemocą wobec zwierząt i przemocą wobec ludzi

Uniwersytet Krytyczny | Otwórzmy wszystkie klatki. Współczesny ruch porozwierzęcy i jego strategia | O relacjach pomiędzy przemocą wobec zwierząt i przemocą wobec ludzi



Prowadzenie: Barbara Błońska (Stowarzyszenie Otwarte Klatki)



18 października, wtorek, godz. 18.00

Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa





Jakie wyzwania stoją przed ruchem prozwierzęcym jako ruchem społeczno-politycznym? Czy zwierzęta mogą być obywatelami i podmiotami polityki? Jakie niebezpieczeństwa dla społeczeństwa ludzkiego niesie za sobą przemoc wobec zwierząt?



Stowarzyszenie Otwarte Klatki - powstała w 2012 ogólnopolska inicjatywą na rzecz praw zwierząt. Skupia aktywistki i aktywistów od wielu lat związanych z polskim ruchem prozwierzęcym, działających zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i grupach nieformalnych. Celem Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie praw zwierząt, ograniczenie przemysłowej hodowli zwierząt oraz promocja weganizmu. Przemoc wobec zwierząt odbywa się z reguły w ukryciu, schowana za grubymi murami i drutem pod napięciem. Niekiedy w mediach pojawiały się obrazy z miejsc, w których to się dzieje: ferm przemysłowych, rzeźni, laboratoriów, cyrków, ogrodów zoologicznych czy hodowli. Za każdym razem ludzie wrażliwi reagowali złością, smutkiem i poczuciem bezradności. Stowarzyszenie powstało po to, żeby te uczucia zamienić w wolę działania. Chcemy uczynić mury ferm i rzeźni przezroczystymi – żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy, został oszukany. Chcemy, by te obrazy zagościły na stałe w społecznej świadomości, tak by decyzje podejmowane przez ludzi były rzeczywiście świadome. Naszym celem jest przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt i budowa społeczeństwa, w którym zwierzęta są traktowane z należytym współczuciem i szacunkiem. Nie mamy złudzeń, że zmiany nadejdą z dnia na dzień. Są jednak możliwe, choć na pewno nie przyjdą same. Wymagają informowania na temat prawdziwych warunków tzw. „produkcji zwierzęcej”, szczególnie poprzez publikowanie materiałów ze śledztw na fermach przemysłowych i prowadzenie kampanii opartych o te materiały. Wymagają wywierania presji na organy ustawodawcze, jako że to one mogą – poprzez zmianę prawa – skutecznie położyć kres cierpieniu zwierząt. Wymagają promowania weganizmu jako sprzeciwu wobec wykorzystywania zwierząt. Wierzymy też, że to różnorodność taktyk doprowadzi nas do celu.

________





Kolejne spotkania cyklu:

15.11: Dariusz Gzyra "Koncepcja zoopolis i jej krytyka"

13.12: Dobrosława Gogłoza "Najważniejsze trendy we współczesnym ruchu działającym na rzecz zwierząt"



Pozostałe seminaria Uniwersytetu Krytycznego w semestrze jesiennym.



Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.