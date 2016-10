Mesteno, czyli bez właściciela - pokaz filmu „Mustang”

Pokaz filmu „Mustang” połączony z dyskusją o feminizmie odbędzie się w czwartek, 13 października w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Czarny protest otworzył nowy etap w dyskusji o równości i wolności w Polsce- kobiety pokazały, że jest w nich wielka moc! Film „Mustang” w reż. Deniz Gamze Ergüven jest doskonałym pretekstem do dyskusji na temat tego, czy feminizm jest potrzebny, czy kobiety na pewno mają możliwość decydowania o sobie i jak wygląda ta kwestia w innych kulturach? Na te pytania odpowiedzi poszukają psycholożka Magda Milewska oraz filmoznawczyni Julia Gierczak.





Początek wakacji, nadmorskie miasteczko w okolicach Stambułu. Tradycyjne zakończenie roku szkolnego zwieńczone zabawą na plaży. Pięć sióstr doskonale bawi się z kolegami świętując rozpoczęcie letniego odpoczynku. Okazuje się jednak, że w opinii lokalnej społeczności niewinny flirt to poważne naruszenie moralności, za co dziewczęta zmuszone są ponieść konsekwencje. Hańba, jaką rzekomo okryły swoją rodzinę, nakłania ich rodziców do zaaranżowania małżeństw. Dziewczęta nie zamierzają jednak pokornie oddać się wyrokom lokalnej tradycji i szukają rozwiązania, które zapewniłoby im wolność wyboru.





Nominacja do Oscara, Złotego Globu czy nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich zapewniły filmowi ogromny rozgłos. Prawa kobiet i feminizm, czyli chęć życia w zgodzie ze sobą zderzają się z „tradycyjną rolą kobiety”. Czy jednak wolno nam oceniać patriarchalny wzorzec w kulturze, której tak naprawdę nie znamy? Czy mamy monopol na rację? Odpowiedzi na te pytania poszukają psycholożka, coacherka i feministka Magda Milewska oraz filmoznawczyni Julia Gierczak.





“Zaskakująco dojrzały debiut, który do światowego kina wprowadza pięć świetnych aktorek oraz reżyserkę – ważny, uniwersalny głos we współczesnym kobiecym kinie.”

Film Journal International

Informacje o filmie:

Mustang, reż.: Deniz Gamze Ergüven

Kraj produkcji: Francja, Turcja, 2015

Gatunek: dramat

Czas trwania: 97 min.





Pokaz filmu”Mustang” w reż. Deniz Gamze Ergüven połączony z dyskusją odbędzie się 13 października 2016r. o godz. 18.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.





Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.





Pokaz filmowy odbywa się w ramach projektu „Morze Kina Zaangażowanego” i jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.