Magdalena Grzebałkowska – spotkanie z autorką

Reporterka i pisarka będzie rozmawiać o swojej pracy w Bibliotece Sopockiej, 12 grudnia w ramach cyklu „Zaczytajmy się”

Autorka uważa, że nie tworzy biografii, tylko duże reportaże. Dotychczas napisała książkę o ks. Twardowskim i portret podwójny Beksińskich. Pozycją, która weszła do finału tegorocznej nagrody Nike i zdobyła Nagrodę Czytelników „Gazety Wyborczej” była 1945. Wojna i pokój.





Osiągnęłam to, na czym mi zależało najbardziej – ja nie wydaję żadnych ocen, opinię wydają czytelnicy – mówiła Magdalena Grzebałkowska przy okazji wręczania nagrody. – Moich bohaterów nie znałam osobiście, ale uważam, że to dobrze dla reportera, to mi sprzyjało, bo podejście z perspektywy daje czasem lepszy ogląd.





Spotkanie Zaczytajmy się z Magdaleną Grzebałkowską odbędzie się w poniedziałek, 12 grudnia o godz. 17.00, w Bibliotece Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14, Sopot.





Magdalena Grzebałkowska - reporterka i pisarka. Urodziła się w 1972 roku. Laureatka nagród dziennikarskich i literackich. Autorka m.in. książki "1945. Wojna i pokój", która weszła do finału Nike 2016 i zdobyła Nagrodę Czytelników "Gazety Wyborczej". Magdalena Grzebałkowska ukończyła historię na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1998 roku pracuje jako reporterka w "Gazecie Wyborczej". Mieszka w Sopocie. Jest laureatką między innymi Nagrody Grand Press, Śląskiego Wawrzynu Literackiego i Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego.





Książki Magdaleny Grzebałkowskiej są dostępne w bibliotece, w której odbędzie się spotkanie.





Zaczytajmy się! jest częścią projektu Zaczytani na żywo realizowanego w 3 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście w partnerstwie z Biblioteką Sopocką. Spotkanie jest częścią projektu „Zaczytani na żywo” wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.