Kapitalizm kontra klimat

Ekranizacja bestsellera Naomi Klein „To zmienia wszystko” w reż. Aviego Lewisa nie tylko punktuje przyczyny globalnego ocieplenia, ale też otwiera pole do szerokiej dyskusji - czy konsumpcjonizm zabija środowisko?

Naomi Klein we wstępie do swojej książki pisze: „Wypierałam świadomość zmian klimatycznych dłużej, niż skłonna jestem przyznać. Oczywiście wiedziałam, że zachodzą. Nie tak jak Donald Trump czy członkowie Tea Party, według których kolejne zimy są dowodem, że globalne ocieplenie to bzdura. Miałam jednak raczej mgliste pojęcie o szczegółach i tylko przebiegałam wzrokiem większość doniesień w mediach, zwłaszcza te naprawdę budzące strach. Wmawiałam sobie, że kwestia jest zbyt skomplikowana i że zajmują się nią ekolodzy.” brzmi znajomo? Jak odnieść to do tematu głębokiej ekologii, o której opowie Jakub Bielawski? O tym wszystkim będzie można przekonać się na najbliższym spotkaniu z cyklu Filmowej Jesieni w Krytyce Politycznej!

Autorka - dziennikarka, nie ekolożka - bardzo wnikliwie bada kwestię wpływu kapitalizmu i związanego z nim konsumpcjonizmu na kwestie środowiskowe. Jakie wnioski? Po pokazie ekranizacji porozmawiają o nich dr Marcin Gerwin, Maciej Muskat oraz członkowie i członkinie Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

“Dopiero, gdy zetniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę i złowimy ostatnią rybę, dopiero wtedy zrozumiemy, że pieniędzy nie da się jeść.”

mądrość indiańska

Informacje o filmie:

Tytuł oryginalny: This changes everything

Rok produkcji: 2015, Kanada, USA

Czas trwania: 89 min.

Reżyseria: Avi Lewis

Wersja z polskimi napisami.











Pokaz filmu ”To zmienia wszystko” w reż. Aviego Lewisa połączony z dyskusją odbędzie się 15 grudnia 2016r. w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście (ul. Nowe Ogrody 35, II p.). Seans poprzedzi wykład Jakuba Bielawskiego o głębokiej ekologii. Zapraszamy na godzinę 18.00. Wstęp wolny!

Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.





Pokaz filmowy odbywa się w ramach projektu „Morze Kina Zaangażowanego” i jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.