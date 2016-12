Book Discussion Club – David Foster Wallace

Spotkanie poświęcone twórczości Davida Fostera Wallacea w czwartek, 8 grudnia o godz. 17.00 w Sopotece.

Jego powieści często łączą różne tryby i głosy literackie i zawierają elementy żargonu i słownictwa z szerokich obszarów i dziedzin. W jego literaturze dużą rolę grają wykreowane przez autora skróty i akronimy, długie zdania, oraz godne uwagi zastosowania przypisów – często niemal tak obszernych jak sam tekst.





Link do dwóch tekstów, które będziemy omawiać na najbliższym spotkaniu.





David Foster Wallace (ur. 21.02.1962, zm. 12.09.2008) – pisarz amerykański, autor dwóch znanych powieści: The Broom of the System (1987) i Infinite Jest (1996). Po polsku ukazał się dotychczas zbiór opowiadań Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi (tytuł oryginalny Brief Interviews with Hideous Men) oraz zbiór esejów Rzekomo fajna rzecz, której nie zrobię. Eseje i rozważania (A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again). Wallace wywodził się ze środowiska akademickiego, oboje rodzice byli wykładowcami, on sam także uczył studentów. Wallace popełnił samobójstwo. Przez 20 lat cierpiał na depresje.

Spotkanie Book Discussion Club poświęcone opowiadaniom Davida Foster Wallacea prowadzone przez anglistkę, Aleksandrę Hołubowicz odbędzie się w czwartek 8 grudnia o godz. 17.00, w Sopotece – Bibliotece Sopockiej, Ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot. Wstęp wolny.













Book Discussion Club jest częścią projektu Zaczytani na żywo realizowanego w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Różnorodność działań w projekcie dostosowana jest do potrzeb lokalnej społeczności zgromadzonej wokół poszczególnych filii.





Aleksandra Hołubowicz – doktorantka UG, nauczycielka języka angielskiego, aktywistka i działaczka społeczna udzielająca się m.in. na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Współprowadzi Stowarzyszenie GAFFA, którego jednym z licznych działań jest promocja czytelnictwa i organizacja Dyskusyjnego Klubu Książki w Gdyni. W Bibliotece Sopockiej do rozmowy o książkach Aleksandra Hołubowicz zaprasza w języku angielskim.





Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście w partnerstwie z Biblioteką Sopocką. Spotkanie jest częścią projektu „Zaczytani na żywo” wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.