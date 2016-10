Adam Leszczyński na "Global Justice Night" w Łodzi

Sprawiedliwy rozwój dla wszystkich – taki, który nie będzie szkodził ani ludziom, ani środowisku – jest możliwy.

Polecamy wszystkim, którzy lubią wiedzieć, jak jest urządzony świat i chcą równych szans rozwoju dla siebie i innych. Sprawiedliwy rozwój dla wszystkich – taki, który nie będzie szkodził ani ludziom, ani środowisku – jest możliwy. Relacje między bogatymi i biednymi są kształtowane nie tylko przez bezosobowe instytucje i odległe decyzje polityków, ale również przez nas – świadomych i aktywnych mieszkańców jednego z relatywnie bogatych krajów świata.

Global Justice Night to cykliczna impreza, podczas której mówimy o tym, że nie wszyscy na świecie mają takie same możliwości dobrego i szczęśliwego życia.

22 października, sobota, godz. 19.00, Żarty Żartami, ul. Wólczańska 40/42a, Łódź





Zapraszamy na panel dyskusyjny z publicystą i reporterem Adamem Leszczyńskim, gorącą premierę filmu Dobre życie, wystawę przedstawiającą w przystępnej formie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz loterię fantową dla wszystkich uczestników.

PROGRAM:

Godz. 19:00 : Premiera filmu pt. Dobre życie. Obietnica rozwoju w Namibii i Bułgarii (reż. Meghan Horwath, 2016, prod. CEE Bankwatch Network, Polska Zielona Sieć, 20 minut).

Ludzie w każdym zakątku świata mają swoją definicję tego, czym jest dobre życie. Jej częścią są zazwyczaj stabilna praca i płaca. Film pokazuje, jak rozwój przemysłu stworzył całe miasta - jednak dzisiaj pytania o jego wpływ na środowisko oraz o nierówny podział zysków kładą cień na ten model rozwoju. Wybierz się do dwóch miast w Namibii i Bułgarii. Miejsc, które na pierwszy rzut oka prawie nic nie łączy. Gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że oba kraje to młode demokracje, każdy ze spuścizną społecznej i politycznej traumy oraz potrzebą ekonomicznego rozwoju. Oba miasta mają jeszcze coś wspólnego: powstały jako zaplecze tego samego koncernu górniczego. Odkryj przeszłość tych miejsc. Zobacz ich teraźniejszość i dowiedz się, jakich zmian chcą w przyszłości, żeby ich rozwój nie był opłacony zbyt wysoką ceną. Dzisiejszy świat – bez względu na poziom dobrobytu w poszczególnych regionach - stoi przed podobnymi wspólnymi wyzwaniami.

Ryba, wędka czy rewolucja? Czego potrzebuje Afryka?





Panel dyskusyjny z udziałem gościa specjalnego Adama Leszczyńskiego oraz Oli Antonowicz-Cyglickiej (Polska Zielona Sieć), Marka Jedlińskiego (Krytyka Polityczna), Marii Świetlik (Akcja Demokracja).

Adam Leszczyński to publicysta, autor książek i reportaży, m.in. Zbawcy mórz oraz inne afrykańskie historie. Będziemy pytać go o afrykańską racjonalność i o to, dlaczego krytykuje pomoc rozwojową. Panel poprowadzi Marek Jedliński, tłumacz i aktywista globalny związany ze środowiskiem Krytyki Politycznej, wezmą w nim udział aktywistki i działaczki NGO Ola Antonowicz i Maria Świetlik.

„...nieszczęścia afrykańskie, o których piszą cały czas gazety i które można zobaczyć w telewizji – i o których ja też piszę – nie są wynikiem przerażającego zrządzenia losu albo, tym bardziej, przyrodzonej głupoty i niedbalstwa Afrykanów. W ogromnej większości biorą się stąd, że ludzie zachowują się racjonalnie. Ci racjonalni ludzie uczestniczą jednak w czymś w rodzaju społecznej gry o sumie ujemnej. Wszyscy zachowują się w zgodzie ze swoim interesem – i wszystkim jest przez to gorzej. Reguły tej gry zmieniają się powoli, bo też nie wzięły się znikąd: geografia, historia i tradycja odegrały tutaj swoją rolę. Ale ci Afrykanie, których znam, nie są wcale mniej racjonalni niż Europejczycy czy Amerykanie – a często nawet są bardziej racjonalni, bo każde nieracjonalne zachowanie może kosztować ich więcej“ (fragment książki „Zbawcy mórz oraz inne historie afrykańskie“).

Właśnie ukazała się książka Adama Leszczyńskiego Eksperymenty na biednych.

„Haute couture” ze slumsów kenijskiej Kibery, czyli kobiecy biznes wspierany przez Polki i Polaków.





Pokaz projektu Polskiej Zielonej Sieci i kenijskiej organizacji Amani Kibera, w ramach którego powstała w slumsach Kibery kobieca spółdzielnia krawiecka szyjąca ubrania według projektu polskiej projektantki Malwiny Wędzikowskiej.

Wystawa Dobre życie na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Modne ostatnio pytanie: „Jak żyć?” wzięła na warsztat ONZ i stworzyła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które promują nowy model dobrego życia, taki sam dla wszystkich. Sprawiedliwy ale też wymagający od nas wszystkich wiedzy i większej odpowiedzialności. Co możesz zrobić, aby świat był bardziej sprawiedliwy? Inspiracje na wystawie.

Loteria z nagrodami.

Wszyscy goście Global Justice Night wezmą udział w loterii z nagrodami. Wejściówki będą losami w loterii. Dla uczestników przewidujemy atrakcyjne i sympatyczne nagrody.

Impreza muzyczna – zagra dla Was DJ Kuki Monstah. Czekają na Was rytmy afrobeatu, soulu, funka i jazzu!

Pamiętajcie! Setki milionów ludzi codziennie boryka się z tak podstawowymi problemami jak głód, brak elektryczności, brak opieki medycznej, brak szans na wykształcenie dzieci. Z kolei my mamy zapewnione takie podstawowe rzeczy jak pitna woda, energia czy służba zdrowia. Co nas zatem łączy z biedniejszymi krajami? Czy pomagamy tym krajom, czy raczej korzystamy z ich zasobów: ropy, gazu, rzadkich metali, żywności produkowanej przemysłowo? Wreszcie, czy możemy coś zrobić, żeby świat był bardziej sprawiedliwy? Oczywiście!

Global Justice Night to wydarzenie cykliczne, zapoczątkowane w Szczecinie. W tym roku impreza zawita nie tylko do Łodzi. Na przełomie października i listopada odbędzie się także w Szczecinie, Rzeszowie, Wrocławiu i Lublinie.

Wstęp: bezpłatny, ale z wejściówkami, które możesz zdobyć pisząc do: marta.zdanowska[at]zrodla.org.pl [ilość miejsc ograniczona]