Rusza semestr jesienny Uniwersytetu Krytycznego

Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

*****





Seminaria Uniwersytetu Krytycznego w semestrze jesiennym 2016/2017:





SEKSUOLOGIA KRYTYCZNA IV

Prowadzenie: dr Agata Loewe



Współczesna seksuologia przeżywa rozkwit. Dochodzi do rozłamów i podziałów w obrębie nauki, która niegdyś mogła być praktykowana jedynie przez medyków, później psychologów, a teraz przez innych reprezentantów/tki zawodów pomocowych. Jak wyznaczać standardy pracy z ludzką seksualnością? W jakim kierunku przesuwają się normy? Jakie wyzwania stoją przed specjalistami w erze „pigułki na wszystko“, nowych technologii oraz zmian definicji?



raz w miesiącu w PONIEDZIAŁKI o 18:00



3 października: Imperializm waginalny? O kobietach nieheteronormatywnych | gościni: Wiola Jaworska

7 listopada: Trendy w pornografii filmowej | gość: Antoni Ruszkowski

5 grudnia: Miłość i seks. Na styku psychologii, seksuologii i rzeczywistości. | prowadzenie: dr Agata Loewe



***





CZY LEWICA MA PRZYSZŁOŚĆ?

Prowadzenie: Marek Beylin



Wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o źródłach słabości współczesnych lewic i warunkach przywrócenia im siły. Zastanowimy się też, jak dziś definiują się rozmaite partie i ruchy lewicowe, oraz na ile te definicje i praktyki przystają do funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych oraz przygniatających je kryzysów. Będziemy się temu przyglądać na podstawie rzeczywistości w Polsce, Francji i Niemczech.



Zajmiemy się teraźniejszością, ale będziemy też sięgać w przeszłość, wychodząc z założenia, że kto odwraca się od tradycji własnych – i innych – postaw, idei czy wartości, ten jest bardziej bezradny w konfrontacjach ze współczesnością.



Żeby wejrzeć w te kwestie, będziemy odwoływać się również do rozmaitych dzieł kultury, które ujawniają o stanie społeczeństw i jednostek to, co często umyka obserwatorom i diagnostom.



2 razy w miesiącu w PONIEDZIAŁKI o 18:00



terminy: 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12 2017: 16.01

zapisy do 7 października: www.instytut-studiow.pl





***





KLUB FILMOWY LGBT

Prowadzenie: Mariusz Kurc, Bartosz Żurawiecki



Klub Filmowy LGBT to seanse filmów o tematyce homo-, bi- i transseksualnej, których nie ma w Polsce w 'regularnej' dystrybucji. Po każdej projekcji gospodarze cyklu zapraszają na dyskusję wokół filmu.



raz w miesiącu w PONIEDZIAŁKI o 19:00



26 września: Labirynt namiętności (Laberinto de pasiones); reż. Pedro Almodóvar; Hiszpania, 1982

terminy kolejnych pokazów: 31.10, 28.11, 19.12



***





OTWÓRZMY WSZYSTKIE KLATKI. WSPÓŁCZESNY RUCH PROZWIERZĘCY I JEGO STRATEGIA.

Prowadzenie: Stowarzyszenie Otwarte Klatki



Tematy spotkań:

* Dariusz Gzyra "Koncepcja zoopolis i jej krytyka"

* Barbara Błońska "O relacjach pomiędzy przemocą wobec zwierząt i przemocą wobec ludzi"

* Dobrosława Gogłoza "Najważniejsze trendy we współczesnym ruchu działającym na rzecz zwierząt"



raz w miesiącu we WTORKI o 18:00



terminy: 18.10, 15.11, 13.12







***





KLUB CZYTELNICZY KP

Prowadzenie: Marta Konarzewska



w każdą ostatnią SOBOTĘ miesiąca

Klubojadalnia Eufemia, ul. Krakowskie Przedmieście 5





***





LEKTURY KRYTYCZNE

dwa razy w miesiącu o 19:00



____________________





