Sokołowsko, 9 września 2016

od: Jan Kapela

ul. Foksal 16 II p.

00-372 Warszawa

do: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście

ul. Krucza 38/42

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa





Niniejszym składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W dniu 7 września podczas debaty z Victorem Orbanem na Forum Ekonomicznym w Krynicy poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział: „Gdy jest opresja, jest winny. Jest winny i to do tego taki winny, z którym wiążą się pewne reminiscencje historyczne. Te twarze pani Merkel, prawda, odpowiednio upozowane, ucharakteryzowane, wiadomo, na kogo, to jest tego bardzo dobry przykład”. Kaczyński gestykulacją wskazywał, że chodzi mu o przyrównanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel do Adolfa Hitlera, co – jak mniemam – stanowi przestępstwo z art. 136 § 3 kk dokonane przez Jarosława Kaczyńskiego.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

Wszczęcie w przedmiotowej sprawie śledztwa z art. 136§3kk wobec uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw przez w/w; Poinformowanie mnie o wszczęciu śledztwa w terminach oznaczonych przepisami kpk; Uwzględnienie następujących wniosków dowodowych:

– nagranie z debaty

– przesłuchanie w charakterze świadka Jarosława Kaczyńskiego

Uzasadnienie





Znieważanie głowy obcego państwa stanowi w świetle polskiego prawa przestępstwo, a chyba nie możemy mieć wątpliwości, że poseł Kaczyński pragnął celowo znieważyć kanclerz Niemiec, porównując ją do Hitlera. W roku 2014 sąd skazał Janusza Palikota za porównanie Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera. Niedawno rozpoczął się też w Niemczech proces o znieważenie tureckiego premiera Erdogana, który został porównany do Hitlera przez jedną z niemieckich gazet. W cywilizowany państwie prawa nie może być miejsca na tego typu znieważające postępowanie, tym bardziej z usta tak prominentnego polityka, jak Jarosław Kaczyński, w związku z czym wnoszę jak na wstępie.

Z wyrazami szacunku,

Jan Kapela

**Dziennik Opinii nr 258/2016 (1458)