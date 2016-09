Warufakis: Jesteśmy z wami!

Nasza przyjaciółka została brutalnie zaatakowana przez dwóch neofaszystów.

5 września dwóch mężczyzn zaatakowało i pobiło w Bratysławie Alenę Krempaskę, aktywistkę słowackiego Human Rights Institute i regularną korespondentkę anglojęzycznej edycji Krytyki Politycznej, PoliticalCritique.org.

Alena została zaatakowana wieczorem. Mężczyźni napadli ją kiedy wychodziła z pracy w Instytucie, przewrócili na ziemię, kopali i obrzucali wyzwiskami – miało to miejsce zaledwie kilka godzin po tym, jak użyciem przemocy fizycznej grożono jej i innym aktywistom podczas ulicznego wiecu prawicowych partii politycznych SaS i OĽaNO.

Publikujemy list do Aleny i innych aktywistów z Europy Środkowo-Wschodniej, napisany przez lidera ruchu DiEM25, Janisa Warufakisa.

**



Nasza przyjaciółka i towarzyszka, członkini DiEM25 i aktywistka Human Rights Institute, wychodząc w zeszłym tygodniu z biura w Bratysławie została brutalnie zaatakowana przez dwóch neofaszystów.

Alena była jedną z przemawiających podczas lutowej inauguracji ruchu DiEM25. Podkreślała, jak bardzo ważna jest nasza obecność i współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej. Miesiąc później napisała znakomity artykuł, w którym zawarła wiele celnych uwag o tym, w jaki sposób skalibrować działania naszego ruchu w tym właśnie regionie. „Nie mamy tu swojego Podemos, nie mamy swojej Syrizy” – pisała. „Kolejne punkty sondażowe zdobywają za to ksenofoby, islamofoby, religijni konserwatyści i inne, radykalnie prawicowe ugrupowania, które nie zawahają się wyprowadzić nasze kraje z Unii Europejskiej.

Wszyscy jesteśmy obrzydzeni i zasmuceni tym, że sympatycy takich właśnie ugrupowań ośmielili się zaatakować Alenę. Ta barbarzyńska napaść jest dla nas wszystkich bolesnym memento – ekstremizm i mizantropia kwitną dziś w Unii Europejskiej.

Szczęśliwie Alena dochodzi do siebie i czuje się już znacznie lepiej. W przyszłym tygodniu spotkam się z nią w Budapeszcie na konferencji Future of Europe – Europe of the Future. Będę miał dla niej bardzo wiele życzliwości i ciepłych słów wsparcia od jej towarzyszy i towarzyszek z ruchu DiEM25.

Wszystkim aktywistom i aktywistkom z Europy Środkowo-Wschodniej chcę w tym miejscu powiedzieć: nie traćcie odwagi, tak jak nie straciła jej Alena. Działajcie dalej.

Jesteśmy z wami, będziemy was wspierać i ciężko pracujemy, żeby DiEM25 było bardziej obecne przy was, w waszym regionie.

- Janis

***

In English on PoliticalCritique.org: In Support of Alena and Our Friends in Central and Eastern Europe

**Dziennik Opinii nr 258/2016 (1458)