Spotkanie z Adamem Leszczyńskim

Z autorem książki Eksperymenty na biednych Adamem Leszczyńskim rozmawiać będzie Magdalena Łuczyn (Krytyka Polityczna).



wtorek, 13 grudnia, godz. 18.00, Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin



Jak pomagać skutecznie i jednocześnie mądrze? Co można zrobić, żeby biedni żyli lepiej? Jakie metody pomocy dotychczas się sprawdziły, a jakie nie?



Podczas spotkania książka dostępna będzie w promocyjnej cenie 25 zł.



Więcej o publikacji:

Darmowe podręczniki, szkolenia i nagrody dla nauczycieli, przekazywanie pieniędzy komitetom rodzicielskim - w co zainwestować, żeby dzieci w kenijskich szkołach opuszczały mniej godzin i dostały lepsze oceny na koniec roku? Otóż najlepiej wydać wszystkie pieniądze na… leki przeciwpasożytnicze. Do tych kontryintuicyjnych wniosków doszli ekonomiści w wyniku eksperymentu, który przyniósł przełom w długiej – bo toczącej się od setek lat – dyskusji: co można zrobić, żeby biedni żyli lepiej.

Adam Leszczyński - historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie zajmuje się ideologiami modernizacyjnymi w krajach peryferyjnych (w tym w Polsce). Publicysta „Gazety Wyborczej” i reporter. Autor dwóch monografii o historii społecznej PRL, reportażu o epidemii AIDS Naznaczeni a także książek Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS oraz Zbawcy mórz.



Książka ukazała się dzięki wsparciu Instytutu Nauk Politycznych PAN, współwydawcy publikacji.