Sierakowski na konferencji „Mobilizing for the Commons”

Wśród gości konferencji m.in. Ugo Mattei, Shalini Randeria, Ulrike Guérot, Ivan Krastev, David Ost.

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Eurozine, Europejskie Centrum Solidarności, Fundacja Res Publica zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Mobilizing for the Commons”.

10th Conference On Solidarity / 27th European Meeting of Cultural Journal

4–6 listopada, piątek–niedziela, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

W ostatnich latach polityczne debaty po obu stronach Atlantyku zdominowane były przez kwestie związane z solidarnością. Kryzys finansowy z 2008 roku sprawił, że zagadnienia nierówności i solidarności stały się ze sobą bezpośrednio powiązane, szczególnie w krajach, które zdecydowały się na wprowadzenie surowych środków oszczędnościowych. Jednakże na przestrzeni ubiegłego roku szczególnie istotne stały się kwestie solidarności narodowej i międzynarodowej w kontekście stosunku do uchodźców i migrantów. Oba te „kryzysy” z jednej strony przyczyniły się do polaryzacji społeczeństw, ale z drugiej – miały wpływ na zwiększenie mobilizacji oddolnych ruchów wyrażających sprzeciw wobec rządów na szczeblach państwowych i europejskich, a także przyczyniły się do utworzenia alternatywnych form wsparcia wspólnot w obrębie społeczeństw w Europie i po za nią. Podczas wielu z tych debat podnoszone były kwestie dobra wspólnego jako alternatywy dla prywatyzacji rynkowej i protekcjonistycznej polityki rządów. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, łącząc tym samym współczesne zagadnienia z historią wielkiego, pokojowego ruchu antykomunistycznego, który narodził się na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1980 roku.

Program konferencji

/ wydarzenia otwarte dla publiczności

/ wydarzenia odbywające się w Europejskim Centrum Solidarności / plac Solidarności 1, Gdańsk

/ językiem roboczym konferencji jest angielski

Piątek / 4 listopada

19.00–19.15 Welcome addresses

Basil Kerski (Director of the European Solidarity Centre)

Wojciech Przybylski (Editor-in-chief, Eurozine; Chairman Res Publica Foundation)

Shalini Randeria (Rector of the Institute for Human Sciences, IWM)

19.15–20.00 Keynote Speech

Ugo Mattei (Professor of law, UC Hastings USA and University of Turin)

Sobota / 5 listopada

9.30–10.45 Solidarity of Europeans?

uczestnicy:

Ulrike Guérot (Founder and director of the European Democracy Lab, European School of Governance, Berlin)

Kalypso Nicolaïdis (Political economist, University of Oxford)

moderator: Wojciech Przybylski (Eurozine; Res Publica)

11.15–12.30 New Social Movements. Fight for Citizens’ Autonomy or Resentment Mobilisations?

uczestnicy:

Ivan Krastev (Political scientist, Centre for Liberal Strategies; IWM)

David Ost (Political scientist, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, NY)

Michel Wieviorka (Sociologist, École des Hautes Études en Sciences Sociales)

moderator: Jacek Kołtan (Deputy director for research, European Solidarity Centre)

14.30–15.45 How Social Movements Change Politics? How Politics Transforms Social Movements?

uczestnicy:

Mary Kaldor (Professor of global governance, LSE)

Aleksander Smolar (Political scientist, President of the Stefan Batory Foundation)

moderator: Paweł Marczewski (Head of publications, Transit, IWM)

16.15–17.30 Social Mobilization around the Commons

uczestnicy:

Ugo Mattei (Professor of law, UC Hastings USA and University of Turin)

Katherine Watson (Director of the European Cultural Foundation, ECF)

Elisabeth von Thadden (Journalist, Die Zeit)

moderator: Shalini Randeria (Rector of the Institute for Human Sciences, IWM)

18.00–19.15 Toward an Economy of the Commons

uczestnicy:

Alek Tarkowski (Director, Centrum Cyfrowe)

Christian Felber (independent publicist)

moderator: Miljenka Buljevic (Kulturtreger; Booksa; Connected Action for the Commons; Eurozine Editorial Board Member)

Niedziela / 6 listopada

10.30–11.15 Leftwing-Radicalism and the Issue of Solidarity

uczestnicy:

David Abraham (Professor of law, University of Miami School of Law)

Claus Offe (Sociologist, Hertie School of Governance)

moderator: Sławomir Sierakowski (Krytyka Polityczna, Connected Action for the Commons)

11.45–13.00 Solidarity After Brexit and ahead of Trump

uczestnicy:

Matthew Kaminski (Executive editor of POLITICO’s European edition)

Judith Vidal-Hall (Former editor of Index on Censorship; Eurozine Advisory Board Member)

moderator: Daniel Leisegang (Blätter für deutsche und internationale Politik; Eurozine Editorial Board Member)

14.30–15.45 European Democracies and Uprising Autocratic Governments

uczestnicy:

Sergey Lebedev (Essayist, author)

Jerzy Pomianowski (Executive director European Endowment for Democracy, EED)

Volker Weichsel (Editor, Osteuropa)

moderator: Oksana Forostyna (Journalist, Eurozine Editorial Board Member)

***

Informacja na podstawie materiałów Europejskiego Centrum Solidarności