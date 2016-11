Seksuologia Krytyczna | Miłość i Seks. Na styku psychologii, seksuologii i rzeczywistości

TV KP

Chcemy decydować o własnym ciele, zdrowiu, przyszłości

– Żyję tu, w Polsce w 2016 roku. Chciałabym mieć prawo do tego wszystkiego, do czego mają Europejki i Polacy: do prawa do decydowania o własnym ciele, zdrowiu, przyszłości. Prawo do równych zarobków za tę samą pracę, prawo do ochrony zdrowia, prawo do głosu. Takie tam fochy – mówiła Bożena Przyłuska w programie Roberta Kowalskiego "Sterniczki w Krytyce Politycznej".