Przenosimy Świetlicę w Cieszynie - dorzuć się!

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” wraz z przyjaciółmi zajmującymi się kulturą, edukacją i rzemiosłem rozpocznie już niedługo działalność w nowym miejscu. Aby to zrobić potrzebujemy Waszej pomocy finansowej!

>> PRZENOSIMY "GRANICĘ"! DORZUĆ SIĘ! <<

Do 30 listopada musimy opuścić GRANICĘ, czyli budynek dawnego przejścia granicznego na Moście Przyjaźni w Cieszynie, gdzie działaliśmy od 2009 roku.

Udało nam się znaleźć nową przestrzeń z ogromnym potencjałem (i blisko naszych odbiorców!) oraz wspaniałych partnerów, którzy chcą współtworzyć ją razem z nami.

Poza siłą i entuzjazmem, potrzebujemy jednak Waszego wsparcia.

JAK MOŻECIE NAM POMÓC?

Dokonać dobrowolne wpłaty na konto:

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

DNB Bank Polska S.A., ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa

74 1370 1037 0000 1706 4446 9316

Tytuł przelewu: „Darowizna na cele statutowe – Cieszyn”.



Wpłaty zza granicy / International transfers in EUR or USD:



Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

DNB Bank Polska S.A., ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa

PL42 1370 1037 0000 3706 4446 9300 (USD)

PL81 1370 0001 0000 2706 4446 9300 (EUR)

SWIFT: MHBFPLPW



Tytuł przelewu / Transfer headline:

„Darowizna na cele statutowe – Cieszyn”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------





CO JEST NASZYM CELEM?



Chcemy zgromadzić środki na remont umożliwiający nam dalszą działalność w nowym lokalu w Cieszynie. Obecnie są to dwie duże hale, w których trzeba wydzielić pomieszczenia i dostosować je do naszych potrzeb.



W zależności od zebranej kwoty uda się nam wykonać następujące prace:

20 tys zł – doprowadzimy prąd, zbudujemy korytarz, wstawimy drzwi oraz zorganizujemy przestrzeń wystawienniczą, w której będziemy prowadzić wspólne działania społeczno-kulturalne.

30 tys zł – oprócz tego, co powyżej wyremontujemy też toaletę.

60 tys zł – zrobimy wszystko to, co wypisane powyżej oraz zbudujemy ściany pomiędzy pomieszczeniami. Położymy gładź, pomalujemy ściany i uzupełnimy ubytki w podłodze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CO MOŻEMY DAĆ WAM W ZAMIAN?

Niezwykłe, nowe i otwarte miejsce kultury, edukacji i idei!

Dla osób, które wpłacą kwotę powyżej 400 złotych wyślemy wyjątkowe prezenty (zależnie od wpłaconej kwoty będą to unikatowe pocztówki, książki albo ceramika naszej produkcji).



---------------------------------------------------------------------------------------------------





WIĘCEJ INFORMACJI



Remont, który nas czeka, wymaga dużego nakładu finansowego aby dostosować miejsce do potrzeb naszych odbiorców czyli dzieci, młodzieży, wolontariuszy, dorosłych uczestniczących w organizowanych przez nas wydarzeniach. Musimy zebrać kwotę, która wystarczy na pokrycie podstawowego remontu umożliwiającego kontynuację naszej działalności.



W nowej siedzibie będziemy prowadzić w dalszym ciągu korepetycje i warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia dla młodzieży i studentów, organizować debaty, koncerty, projekcje filmowe. Chcemy również przygotować wspólną przestrzeń wystawienniczą oraz otwarte pracownie artystów-rzemieślników, które wpiszą się w otoczenie i nadadzą mu nowy charakter.



Poza nami do tej twórczej przestrzeni wprowadzą się: Modelarnia Bogdana Kosaka(projektanta, który stworzył m.in. „Pamiątkę z Cieszyna” umożliwiającą dzieciom z naszejŚwietlicy bezpłatny wyjazd na wakacje), pracownia witrażu i ceramiki „Studio Gajda”, „Mamega Studio”– fotografia i projektowanie graficzne, oraz pracownia ceramiczna Kamila Budziarza.



O sytuacji „Granicy” pisaliśmy na łamach „Dziennika Opinii”:

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20160115/przemek-witkowski-swietlica

---------------------------------------------------------------------------------------------------



