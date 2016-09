Premiera książki Anny Cieplak

O książce Ma być czysto porozmawiają Anna Cieplak, Lidia Ostałowska i Roman Kurkiewicz.



wtorek, 11 października, godz. 19.00, Księgarnia Moda na czytanie, ul. Bracka 25, Warszawa



Książka, która przekracza granice pokoleń i znosi podziały społeczne. W której starsi i młodsi młodzi odnajdą swoje lęki i złudzenia. To nie opowieść o „gimbazie”, lecz o współczesnej rodzinie. O trudzie dojrzewania, ryzyku opieki. Anna Cieplak doskonale wie, o czym pisze, bo pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Wyraziści bohaterowie, zero ściemy. I sporo brudu, chociaż ma być czysto.

Lidia Ostałowska



Gimbaza polska. Nadchodzące pokolenie, które będzie urządzało ten kraj. Tyle mniej więcej wiemy o ich życiu, ile tak zwani dorośli wiedzieli o naszym, gdy byliśmy w tym wieku. Ma być czysto prowadzi w ten świat tak, że aż skóra cierpnie.

Ziemowit Szczerek