Odwojnianie kultury

Dyskusja wokół twórczości Krzysztofa Wodiczki w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 2016 o godz. 19:00

„To dobrze, że w Polsce nie ma łuków triumfalnych, bo nie ma gloryfikacji zwycięstwa wojennego. Ale z drugiej strony, niestety, jest gloryfikacja przegranej wojny czy bitwy, a więc martyrologii. Martyrologia jest potężnym wyzwaniem dla „odwojniania” polskiej kultury” – to słowa Krzysztofa Wodiczki zawarte w książce „Wodiczko. Socjoestetyka” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016), która stanowi pretekst do rozmowy o twórczości artysty z udziałem współautora książki Adama Ostolskiego i kuratorki sztuki Anety Szyłak.





Nieprzypadkowo data wydarzenia zbiega się z 35-tą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Chcemy w ten sposób poddać krytycznej refleksji sposób upamiętniania tego wydarzenia, które wciąż stanowi punkt odniesienia dla konstruowania dzisiejszych tożsamości politycznych w Polsce. 13 grudnia to wciąż symbol konfliktu i podziałów społecznych. Pytanie o praktyki upamiętniania ofiar stanu wojennego, to pytanie o możliwość przekroczenia podziałów i drogi do „odwojnienia” polskiej kultury.





W czasie dyskusji zadamy pytanie o możliwość „odwojnienia” kultury nie tylko w Polsce, bo kwestia obalenia wojen jest uniwersalna i niestety cały czas aktualna. W dzisiejszym mediatyzowanym świecie, gdy przyglądamy się krwawej wojnie w Syrii, idea obalenia wojen może wydawać się utopijnym pomysłem, ale naszym zdaniem wartym propagowania i dyskusji. Krzysztof Wodiczko poprzez swoją twórczość pokazuje, że można z tym tematem mierzyć się w praktycznie na polu sztuki zaangażowanej.

W dyskusji prowadzonej przez Dominka Krzymińskiego udział wezmą Aneta Szyłak i Adam Ostolski.

Spotkanie z udziałem Anety Szyłak i Adam Ostrolskiego poświęcone Odwojnianiu kultury, m.in. w twórczości Krzysztofa Wodiczki odbędzie się 13 grudnia o godz. 19.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście

ul. Nowe Ogrody 35, (II piętro) w Gdańsku. Wstęp wolny!





Adam Ostolski – doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, członek zespołu „Krytyki Politycznej”, w latach 2013-2016 był przewodniczącym Partii Zieloni, współautor książki „Wodiczko. Socjoestetyka” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016).





Aneta Szyłak – założycielka i pierwsza dyrektorka Instytutu Sztuki Wyspa (2004-2014) i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (1998-2001), obecnie prezeska i dyrektorka artystyczna Fundacji Alternativa, pełnomocniczka dyrektora ds. powstania Muzeum Sztuki Współczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Autorka i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa.





Dominik Krzymiński – socjolog, członek zespołu Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Wydarzenie odbywa się w ramach Uniwersytetu Krytycznego 2016.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska