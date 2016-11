Od kolonializmu do Donalda Trumpa. Aktualność Howarda Zinna

O Ludowej historii Stanów Zjednoczonych rozmawiać będą Filip Ilkowski, Piotr Kuligowski i Agata Zysiak.

Sobota, 3 grudnia, godz. 19.30, Zemsta ul. Fredry 5/3a, Poznań

Wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa interpretowany jest różnie. Jedni widza w tym naturalną konsekwencję dekad neoliberalnego wyzysku, inni - świadomą polityczną manifestację tzw. białej hołoty, dysfunkcyjnej i aspołecznej, a przy tym ksenofobicznej. Wybór Trumpa to oskarżenie zachodniej lewicy, która od pewnego momentu przestała wspierać klasy ludowe, bratając się raczej z biznesem niż z biednymi. Działo się to przy jednoczesnym wyeliminowaniu z dyskursu publicznego myślenia radykalnie lewicowego, co stworzyło pole do sukcesów skrajnej, ksenofobicznej prawicy.

Postanowiliśmy przyjrzeć się korzeniom tego procesu oraz jego politycznym skutkom. Odnajdujemy je w historii wykluczeń oraz oporu społecznego autorstwa Howarda Zinna - Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Nad tym dlaczego odpowiedzią na lata wyzysku jest obecnie raczej erupcja ksenofobii niż oddolnej, radykalnej lewicy zastanawiać się będą Filip Ilkowski, Piotr Kuligowski oraz Agata Zysiak.

Filip Ilkowski - działacz społeczno-polityczny związany z Pracowniczą Demokracją. Współorganizator protestów Inicjatywy "Stop Wojnie" i demonstracji antyfaszystowskich. Członek Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim. W wolnych chwilach pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych UW specjalizujący się w tematyce myśli politycznej, ruchów społecznych, problemów tzw. Bliskiego Wschodu, a ostatnio przede wszystkim teorii imperializmu kapitalistycznego.

Piotr Kuligowski - historyk myśli politycznej, dziewiętnastowiecznik, doktorant w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii UAM. Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej lewicy, peryferyjna nowoczesność, procesy narodotwórcze i historia pojęć. Publikował m.in. w: „Historia i Polityka”, „Historia Slavorum Occidentis”, „Sensus Historiae”, „Władza sądzenia”, „Czas Kultury”, „Tygodnik Przegląd”, "Le Monde diplomatique - edycja polska" oraz na portalu rozbrat.org. Redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”.

Agata Zysiak - socjolożka, koordynatorka projektów naukowych i popularnonaukowych związanych z historiami mówionymi i pamięcią. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, badaczka miast poprzemysłowych (na przykładzie Łodzi i Detroit). Autorka bloga "Industralia" (https://industrialia.wordpress.com/).

Podczas wydarzenia książka będzie w sprzedaży w promocyjnej cenie.