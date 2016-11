Debata o nierównościach społecznych.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce zapraszają na debatę o nierównościach społecznych My prekariusze! – czyli jak żyć na umowach śmieciowych?

23 listopada, środa, godz. 12:00, Uniwersytet Ekonomiczny, Strefa studenta, ul. Bogucicka 5, Katowice

Debata ma na celu podjęcie dyskursu na temat nowo tworzącej się „klasy społecznej” w Polsce – prekariuszy – czyli rzeszy młodych, wykształconych ludzi, których współczesna polska gospodarka rynkowa i zasady panujące na rynku pracy często zmuszają do podejmowania pracy na podstawie „śmieciowych” umów. Czy we współczesnych realiach polskiej gospodarki wolnorynkowej i „wyścigu szczurów” młodych ludzi po studiach, który częstokroć sprowadza się do marzenia o umowie o pracę na czas nieokreślony, jest jeszcze miejsce na wartości tj. sprawiedliwość, równość, wolność i godność jednostki? Czy wartości te są jeszcze potrzebne? Jak to wygląda z perspektywy pracodawców, a jak z perspektywy młodych ludzi? Czy znajdują one rzeczywisty oddźwięk w reformach ustrojowych? To tylko kilka kwestii, które chcielibyśmy poruszyć podczas spotkania.

W dyskusji moderowanej przez Agnieszkę Wiśniewską z Krytyki Politycznej wezmą udział:

Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Lewiatan

Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Piotr Nowak, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ds. struktur branżowych

Georg Smuda, Smuda Consulting

Wstęp bezpłatny, lecz ilość miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22 listopada.

Organizator: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej