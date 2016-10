Spotkanie o książce byłego więźnia obozów koncentracyjnych, który był prześladowany za orientację seksualną 17 października w Sopocie.









Pierwsza opublikowana relacja byłego więźnia nazistowskich obozów koncentracyjnych, który był prześladowany na mocy Paragrafu 175 za orientację homoseksualną. Wspomnienia Hegera są do dziś uznawane za unikatowe, nie tylko ze względu na przełamanie tabu związanego z tą grupą ofiar narodowego socjalizmu, ale przede wszystkim ze względu na przerażający opis cierpienia tej grupy ofiar, która była prześladowana również po wojnie – Paragraf 175 przetrwał w NRD i RFN do końca lat sześćdziesiątych XX w. (całkowicie wycofany z niemieckiego prawodawstwa dopiero w 1994 roku).





Od wydawcy:

W powojennym społeczeństwie prześladowania homoseksualistów z czasów nazizmu zostają uznane za legalne i podtrzymane. Ofiary, które przeżyty wojnę, nie dostają żadnego wsparcia ani od państwa, ani od społeczeństwa. Również muzea, miejsca pamięci oraz badania historyczne przez długie lata pomijają losy „mężczyzn z różowym trójkątem”.





Cóż ja takiego zrobiłem, bym miał tak ciężko za to pokutować? Czy byłem zboczeńcem albo zagrożeniem dla narodu? Pokochałem przyjaciela, mężczyznę - i nie był to młodociany, tylko 24-letni, dorosły człowiek! Nie widziałem w tym niczego strasznego czy niemoralnego. Co to za świat i co to za ludzie, którzy decydują za dorosłego człowieka, kogo i jak wolno mu kochać?

Heinz Heger





Spotkanie rozpocznie przeczytanie fragmentów książki.

Spotkanie Zaczytajmy się poświęcone książce „Mężczyźni z różowym trójkątem” autorstwa Heinza Hegera poprowadzi Przemysław Minta. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 17 października o godz. 17.00, w Bibliotece Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14, Sopot.





Książka „Mężczyźni z różowym trójkątem” Heinza Hegera jest dostępna w bibliotece, w której odbędzie się spotkanie.





Zaczytajmy się! jest częścią projektu Zaczytani na żywo realizowanego w 3 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Kolejne spotkania odbędą się 14 listopada i 12 grudnia, z udziałem Magdaleny Grzebałkowskiej.





Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście w partnerstwie z Biblioteką Sopocką. Spotkanie jest częścią projektu „Zaczytani na żywo” wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.