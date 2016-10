Medyczna marihuana – mity o konopiach

Podczas spotkania „Zaczytajmy się” będziemy rozmawiać o mitach dotyczących wykorzystania konopi w leczeniu. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 14 listopada o godz. 17.00

Choć znana i używana od tysiącleci w różnych kulturach, marihuana wciąż nie może doczekać się wyczerpujących badań ani racjonalnej debaty. Książka Medyczna marihuana. Historia hipokryzji otwiera dyskusję i zachęca do zmiany. Marihuana jest znacznie bezpieczniejsza niż alkohol, więc nie ma powodu się jej bać, za to jest wiele powodów, żeby ją badać i podawać tym, którzy jej potrzebują. O kierunkach zmian porozmawiamy z autorką Dorotą Rogowską-Szadkowską.





Spotkanie Zaczytajmy się poświęcone książce „Medyczna marihuana. Historia hipokryzji” autorstwa Doroty Rogowskiej-Szadkowskiej poprowadzi odbędzie się w poniedziałek, 14 listopada o godz. 17.00, w Bibliotece Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14, Sopot.

Spotkanie rozpocznie przeczytanie fragmentów książki.





O książce:





Medyczna marihuana. Cudowne lekarstwo czy zwykła szarlataneria? Książka Doroty Rogowskiej-Szadkowskiej to imponujące kompendium na temat medycznych właściwości marihuany. Tych dokładnie zbadanych, lecz także tych, co do których brakuje nam pełnej wiedzy. Choć znana i używana od tysiącleci w różnych kulturach, marihuana wciąż nie może doczekać się wyczerpujących badań ani racjonalnej debaty – szczególnie w Polsce. Panika przed nielegalną przyjemnością sprawia, że cierpią pacjenci- m.in. dzieci chore na lekooporną padaczkę. Medyczna marihuana. Historia hipokryzji otwiera dyskusję i zachęca do zmiany. Marihuana jest znacznie bezpieczniejsza niż alkohol, więc nie ma powodu się jej bać, za to jest wiele powodów, żeby ją badać i podawać tym, którzy jej potrzebują.





To chyba pierwsze w Polsce tak szczegółowo udokumentowane, a jednocześnie przystępnie napisane kompendium wiedzy o medycznych zastosowaniach marihuany, jej wskazaniach, przeciwwskazaniach i niebezpieczeństwach związanych z jej używaniem. Jerzy Vetulani





Książka „Medyczna marihuana. Historia hipokryzji” Doroty Rogowskiej-Szadkowskiej jest dostępna w bibliotece, w której odbędzie się spotkanie.

Zaczytajmy się! jest częścią projektu Zaczytani na żywo realizowanego w 3 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 grudnia, z udziałem Magdaleny Grzebałkowskiej.

Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście w partnerstwie z Biblioteką Sopocką. Spotkanie jest częścią projektu „Zaczytani na żywo” wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.