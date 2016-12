O aktualnościach w mediach, czyli Krytyczny Przegląd Prasy z Adamem Ostolskim, we wtorek, 13 grudnia, o godz. 17.00 w Bibliotece Sopockiej.

Jeśli nie w mediach, to na ulicach na pewno widać odwagę i zaangażowanie społeczeństwa próbującego wpłynąć na zmianę otoczenia. O doniesieniach medialnych, które zmuszają nas, aby widzieć rzeczywistość w raz opisany sposób. Jak uwolnić się z bańki informacji pokazującej tylko jedną stronę? Skąd czerpać informacje i czy warto czerpać wiedzę ze wszystkich mediów? Przygotowania Krytycznego Przeglądu Prasy podjął się Adam Ostolski, socjolog oraz pisarz. Zapraszamy do włączenia się w rozmowę we wtorek, 13 grudnia o godz. 17.00 w Sopocie.





Krytyczny Przegląd Prasy z udziałem Barbary Nowackiej odbędzie się we wtorek 13 grudnia, o godz. 17.00, w Bibliotece Sopockiej, Ul. 23 Marca 77C, Sopot. Wstęp wolny.

Adam Ostolski – doktor socjologii, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, członek zespołu „Krytyki Politycznej”, w latach 2013-2016 był przewodniczącym Partii Zieloni, współautor książki „Wodiczko. Socjoestetyka” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016).





Krytyczny Przegląd Prasy, czyli omówienie doniesień medialnych to dyskusja o aktualnościach, ale również okazja do poznania szerszej perspektywy podejmowanych tematów. Zależy nam, aby czytać i rozmawiać o interesujących nas zagadnieniach z zaproszonymi gośćmi. Krytyczny Przegląd Prasy jest częścią projektu Zaczytani na żywo realizowanego w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.





Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście w partnerstwie z Biblioteką Sopocką. Spotkanie jest częścią projektu „Zaczytani na żywo” wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.