Kropla, która przelewa czarę

Pokaz filmu "Marzyciele" i rozmowa o sile ruchów społecznych prowadzona przez Małgorzatę Tarasiewicz w czwartek, 1 grudnia.

Czarny protest, strajk kobiet, projekt ustawy Ratujmy Kobiety, zgromadzenia na ulicach, placach i wielkie poruszenie w mediach społecznościowych. Polki się wkurzyły. A wkurzyłyśmy się, bo kolejny raz władza publiczna próbuje odebrać nam nasze prawa. Ten konstruktywny opór dał początek grupie Dziewuchy Dziewuchom, która z facebookowej strony o prawach reprodukcyjnych stała się ruchem społecznym z prawdziwego zdarzenia.

Niemal 110 000 (!) osób dołączyło już do ogólnopolskiej grupy Dziewuchy Dziewuchom. W kwietniu tego roku, po 23 latach obowiązywania „kompromisu” aborcyjnego kolejny raz zapowiedziano uderzenie w prawa reprodukcyjne kobiet Polek. W prawo decydowania o sobie i w prawo do godnego życia, a często po prostu w prawo do życia. Ta kropla, która przelała kielich goryczy, uruchomiła ruch społeczny, który przejdzie do historii. A może raczej- do herstorii.

Wielkie zmiany społeczno-polityczne są tłem wielkiego dzieła Bernanda Bertolucciego „Marzyciele”- Paryż, maj 1968r., wielkie strajki studenckie. Mimo wielkich prób zbudowania swojego świata oderwanego od zgiełku na ulicach stolicy, troje studentów musi w końcu skonfrontować się z rzeczywistością. Wielka rola Evy Green, świetna reżyseria Bernanda Bertolucciego, idealnie oddany klimat Paryża lat 60., wreszcie- doskonały przyczynek do dyskusji o tym, kiedy z buntu tworzy się ruch społeczny? O tym porozmawiamy po seansie w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście!

“Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Wierzę w bunt jako najwyższą formę nienawiści do terroru, ucisku i niesprawiedliwości i wierzę również w to, że nie ma buntu bez celu, chociaż w interesie świata, który kocha swych buntowników, leży to, aby ich zabić. ”

Marek Hłasko w liście otwartym do "Trybuny Ludu"

O filmie:



Tytuł oryginalny: The Dreamers

Rok produkcji: 2003, Wielka Brytania/Francja/Włochy/USA

Czas trwania: 115 min.

Reżyseria: Bernardo Bertolucci

Scenariusz: Gilbert Adair





Pokaz filmu ”Marzyciele” w reż. Barnanda Bertolucciego połączony z dyskusją o sile ruchów społecznych prowadzona przez Małgorzatę Tarasiewicz odbędzie się 1 grudnia 2016r. o godz. 18.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, IIp, Gdańsk. Wstęp wolny





Pokaz filmowy odbywa się w ramach projektu „Dom sąsiedzki” i jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.





Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.