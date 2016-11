Uniwersytet Krytyczny | Klub Filmowy LGBT | Tabu (Gohatto); reż. Nagisa Ōshima; Japonia-Francja-UK, 1999



Prowadzenie: Mariusz Kurc



28 listopada, poniedziałek, godz. 19.00

Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa





Połowa XIX wieku, schyłek epoki samurajów. Kano ma 18 lat i wyraźne uzdolnienia w posługiwaniu się mieczem. Trafia do elitarnej szkoły, w której kształci się siły porządkowe. Samych mężczyzn. Kano jest piękny i nieodgadniony – wywołuje zamieszanie nie tylko wśród innych uczniów, ale również wśród kadry zarządzającej. Jedni chcą go wielbić, inni „tylko” posiąść, jeszcze inni – mieć na własność. Komu uda się zdobyć względy młodzieńca?



Japoński reżyser Nagisa Oshima zasłynął m.in. bardzo śmiałymi i kontrowersyjnymi filmami z lat 70. – „Imperium zmysłów” oraz „Imperium namiętności” (za który otrzymał nagrodę na festiwalu w Cannes). W 1984 r. nakręcił głośny film „Goodbye, Mr. Lawrence” z Davidem Bowie. „Tabu” to jego ostatnie dzieło. Występujący w głównej roli Ryuhei Matsau otrzymał nagrodę za debiut roku od japońskiej Akademii Filmowej, sam film był nominowany w dziewięciu kategoriach.

Po projekcji zapraszamy do dyskusji!





Film w wersji oryginalnej z polskimi napisami.

Wstęp wolny.



Klub Filmowy LGBT to seanse filmów o tematyce homo-, bi- i transseksualnej, których nie ma w Polsce w ‘regularnej’ dystrybucji. Po każdej projekcji zapraszamy na dyskusję wokół filmu.



Mariusz Kurc - redaktor naczelny magazynu LGBT „Replika”; w radiu TOK FM współprowadzi (z Krzysztofem Tomasikiem) audycję „Lepiej późno niż wcale” o tematyce LGBT; współautor „Tęczowej rewolucji” - zbioru wywiadów z „Repliki”.





Kolejne spotkanie cyklu: 19.12



Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.