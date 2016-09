Uniwersytet Krytyczny | Klub Filmowy LGBT | Labirynt namiętności (Laberinto de pasiones); reż. Pedro Almodóvar; Hiszpania, 1982



Prowadzenie: Mariusz Kurc





26 września, poniedziałek, godz. 19.00

Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa





Na ekranach kin gości najnowszy, dwudziesty film Pedro Almodóvara „Julieta”, a Klub Filmowy LGBT zaprezentuje drugi obraz w dorobku reżysera – „Labirynt namiętności” z 1982 r., nigdy nie pokazywany w Polsce w regularnej dystrybucji ani niedostępny na DVD.



Ten tandetny, obciachowy tytuł dobrze oddaje treść. To naprawdę istny labirynt namiętności, w którym rządzi przesada i kamp, a także seksualna bezpruderyjność, tak charakterystyczna dla wczesnego okresu twórczości Almodóvara.



Sexilla nie ma nigdy dość seksu z ciągle nowymi kochankami. Ma nadzieję na ustatkowanie się z pewnym bliskowschodnim księciem, dla którego jest to pierwszy heteroseksualny związek w życiu. Tymczasem psychoterapeutka Sexilii próbuje umówić się z jej ojcem. Jest też grupka podejrzanie poczciwych terrorystów, wśród nich homoseksualny Sadec (debiutujący 22-letni Antonio Banderas - młodziutki i seksowniutki), a także młoda dziewczyna, którą co drugi dzień jej własny ojciec zmusza do stosunku. W jednej z (mocno objechanych) ról – sam reżyser.



Po premierze krytycy zmiażdżyli film, który szybko zyskał status kultowego.



Po projekcji zapraszamy do dyskusji!





Film w wersji oryginalnej z polskimi napisami.

Wstęp wolny.







Klub Filmowy LGBT to seanse filmów o tematyce homo-, bi- i transseksualnej, których nie ma w Polsce w ‘regularnej’ dystrybucji. Po każdej projekcji zapraszamy na dyskusję wokół filmu.



Mariusz Kurc - redaktor naczelny magazynu LGBT „Replika”; w radiu TOK FM współprowadzi (z Krzysztofem Tomasikiem) audycję „Lepiej późno niż wcale” o tematyce LGBT; współautor „Tęczowej rewolucji” - zbioru wywiadów z „Repliki”.





Kolejne spotkania cyklu: 31.10, 28.11, 19.12



