Grudzień w Świetlicy Krytyki Politycznej "Na Granicy"

Zapraszamy na bezpłatne, grudniowe wydarzenia w naszej nowej siedzibie (al. Jana Łyska 3)

Program:

8 grudnia 2016 (czwartek), godz. 18.00

„Gdzie jest Polska, którą mam na myśli?” - dyskusja

Dyskusja z udziałem prof.Przemysława Czaplińskiego (znawcy literatury, krytyka, tłumacza) i prof. Ryszarda Koziołka (literaturoznawcy) będzie dotyczyła tego, gdzie Polska dzisiaj leży skoro nie leży tam, gdzie leżała. Czy da się odczytać jej położenie z literatury, piśmiennictwa, sztuki? Skoro czytanie, kontakt z kulturą symboliczną ulepsza nas i pomaga zrozumieć siebie to czy będziemy mogli dzięki prześledzeniu paru lektur zobaczyć, że „zmiana naszego położenia wynika z poluzowania więzi z większymi – takimi jak Unia Europejska czy Europa Środkowa – całościami.” Wreszcie, czy literatura podpowiada nam dokąd to dryfowanie może nas zaprowadzić?

Wprowadzenie: Joanna Wowrzeczka.

14 grudnia 2016 (środa), godz. 17.00

„Co widać z peryferii?" - debata

Podczas debaty, w której udział wezmą: Dariusz Bugalski (radiowa Trójka), Lidia Ostałowska (reportażystka, pisarka), Krzysztof Czyżewski (założyciel Ośrodka Pogranicze – Kultur, Sztuk i Narodów) oraz Michał Sutowski (Instytut Studiów Zaawansowanych, Krytyka Polityczna) będziemy zastanawiać się jaką rolę w kulturze odgrywa to co oddolne, niezależne. Chcemy przyjrzeć się temu zagadnieniu, odnosząc się do literatury, edukacji, psychologii, mediów czy polityki. Zapytamy też jaką perspektywę dla kultury 2016+ widać z peryferii?

Prowadzenie: Anna Cieplak/Natalia Kałuża (Krytyka Polityczna)

15 grudnia 2016 (czwartek), godz. 17.00

„W Cieszynie mówimy Marhaba” - warsztaty

Kontynuacja warsztatów z cyklu „Kultura sąsiedzka”. Zapraszamy na spotkanie z ceramikiem Bogdanem Kosakiem oraz Agnieszką Szczepaniak, Olimpią Świst i Maciejem Mandeltem - przedstawicielami Stowarzyszenia NOMADA (wrocławskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych). Podczas spotkania omówiony zostanie przewodnik do pracy z uchodźcami oraz społecznością przyjmującą.

Do udziału można się zgłaszać przez wysłanie e-maila na adres: natalia.kaluza@krytykapolityczna.pl

17 grudnia 2016 (sobota), godz. 10.00

„Kultura i rozwój”- SEMINARIUM

W jaki sposób kultura przekłada się na społeczny dobrostan? Poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania poświęcono czteroletni program seminariów, konferencji i badań, z których konkluzje zostały zawarte w książce „Kultura i Rozwój”.

Do udziału można się zgłaszać przez wysłanie e-maila na adres:

anna.cieplak@poczta.krytykapolityczna.pl

20 grudnia (wtorek) 2016, godz. 17.00

„Wstyd” - wystawa malarstwa i fotografii Joanny Wowrzeczki i Agnieszki Wróblewskiej.

„Prezentów nie musisz kupować” - warsztaty.

Podczas bezpłatnych, sąsiedzkich warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość wykonania własnych upominków na święta.

Prowadzenie: grupa Manseo (Katarzyny Broda-Firla, Arkadiusz Tanistra)

Do udziału w warsztatach można się zgłaszać przez wysłanie e-maila na adres:

natalia.kaluza@ krytykapolityczna.pl

Działania dofinansowane ze środków fundacji im. Róży Luksemburg