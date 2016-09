Głosy z marginesu: uchodźcy, bezdomni, weterani i my

O książce Wodiczko. Socjoestetyka rozmawiają autorzy: Krzysztofem Wodiczko rozmawia Adam Ostolski.





Piątek, 7 października, godz. 20.00, Pawilon Warszawa, ul. Marszałkowska 105





Bezprecedensowy "kryzys migracyjny" czy zwyczajna codzienność wykluczenia? Najazd "obcych" czy niestrudzona machina kreowania obcości? Co uchodźcy, bezdomni, weterani - głosy "z marginesów" naszego świata - mówią nam o tym świecie i o nas samych? Czy sztuka może pomóc nam żyć razem, we wspólnym świecie?

Krzysztof Wodiczko od ponad trzech dekad tworzy dzieła oddające głos ludziom, których punkt widzenia jest nieobecny w publicznej świadomości. Pozwala uzyskać krytyczne spojrzenie na rzeczywistość, a zarazem dostarcza narzędzi, by ją zmieniać.



O autorach:

Krzysztof Wodiczko (1943) – artysta wizualny, autor akcji społecznych, projekcji, obiektów, filmów wideo. Zrealizował ponad 80 wielkoformatowych projekcji wideo na budynkach i pomnikach, między innymi w: Australii, Austrii, Kanadzie, Anglii, Niemczech, Izraelu, Hiszpanii. W Polsce ożywił pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie. Obecnie pracuje jako wykładowca w Graduate School of Design na Uniwersytecie Harvarda.

Adam Ostolski (1978) – socjolog, tłumacz książek, między innymi Giorgio Agambena, Juliena Bendy i Judith Butler.



O książce:

Wodiczko. Socjoestetyka

Gdyby ściany miały uszy… A gdyby miały ręce, oczy, co gdyby dać im język? Co na przykład powiedziałaby Kopuła Bomby Atomowej w Hiroszimie? Co wie Kolumna Nelsona na Trafalgar Square albo pomnik Abrahama Lincolna w Nowym Jorku? Krzysztof Wodiczko od lat ożywia pomniki, uczłowiecza je – uwalnia je od ciężaru wielkiej historii i „wświetla” w nie małe historie zwyczajnych ludzi. W Tijuanie zamienił kopułę La Bola w rzeczniczkę poniżanych i prześladowanych robotnic, ofiar przemocy, gwałtów, kazirodztwa…

Również wywiad-rzeka jest dla Wodiczki okazją do opowiedzenia cudzych historii. Artysta używa tego skrajnie egotycznego medium, by „wświetlić” w nie historie emigrantów, ofiar wojen, wykluczonych kobiet, wreszcie swoją własną.



Spotkanie towarzyszy promocji książki „Wodiczko. Socjoestetyka” oraz obchodom Dnia Solidarności z Uchodźcami. W ramach wydarzenia odbędzie się także wystawa instalacji „Goście” w stacji Metro Świętokrzyska w Warszawie. Kuratorką wystawy jest Bożena Czubak, dyrektorka Fundacji Profile. Praca była prezentowana w Pawilonie Polskim na 53. Biennale Sztuki w Wenecji w 2009 roku Wenecji.

