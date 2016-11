"Gimbaza" bez tajemnic - spotkanie z Anną Cieplak

Spółdzielnia "Ogniwo" Kraków i Krytyka Polityczna - Klub w Krakowie zapraszają na spotkanie z Anną Cieplak, autorką powieści Ma być czysto opowiadającej o Polsce, jakiej prawie nie znamy.

O brudzie prowincji, gdzie o być albo nie być może zadecydować złośliwa plotka. O dorosłych, którzy są bardziej bezradni niż dzieci. I dzieciach, które muszę dźwigać odpowiedzialność dorosłych. Jakby życie nie było wystarczająco trudne, nad losem ich wszystkich czuwa zmęczony kurator, wielkie państwo polskie.



czwartek, 15 grudnia, godz. 19.00, Spółdzielnia "Ogniwo" Kraków, Paulińska 28, I piętro, Kraków



O książce:

Mieć piętnaście lat to jak cierpieć na nieuleczalne zaburzenia urojeniowe. Każdą uwagę na swój temat analizuje się po sto razy, kompleks wyrasta na kompleksie, a wszystko, co fajne, jest zabronione. Oliwia boi się, że zaszła w ciążę z Chomikiem o grzywce Biebera. Czy z powodu pechowego wypadu do sklepu, gdy jej kolegów przyłapano na kradzieży batonów, wyląduje w ośrodku? Julii to raczej nie grozi, jest z lepszego osiedla. Nie jest jednak pewna, czy w sercu Usziego wygra z żołnierzami wyklętymi, ani nawet, czy by tego chciała. Magda, macocha Julii, próbuje pomóc Oliwce, ale trudno wsadzić kij w szprychy bezlitosnej biurokratycznej machiny, tym bardziej, gdy samej się żyje bez papierów i na umowie śmieciowej.

Anna Cieplak - animatorka kultury, aktywistka miejska, autorka książek, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą (od 2009 w Świetlica Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie) nagrodzona za działalność w zakresie kultury przez MKiDN (2014), stypendystka w ramach programu "Aktywność obywatelska" (2015).

Spotkanie poprowadzi Michał Kowalówka - doktorant, politolog, członek Krytyki Politycznej i Spółdzielni "Ogniwo". Absolwent socjoterapii i psychoterapii młodzieży.



Podczas spotkania książka będzie dostępna w promocyjnej cenie 25 zł.

Wstęp wolny.