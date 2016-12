Gender equality in the European Film Industry: Focus on Poland and Beyond - konferencja

Mamy zaszczyt być partnerką konferencji Eurimages MISSing Creativity.

Poznaj fakty na temat pozycji kobiet w przemyśle filmowym! Po raz pierwszy w Polsce konferencja Eurimages MISSing Creativity. Gender equality in the European Film Industry: Focus on Poland and Beyond zorganizowana we współpracy z EWA Network i Stowarzyszeniem Kobiet Filmowców.

16 grudnia, piątek, godz. 11.45 – 16.00, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa





Eurimages zaprasza polskich filmowców i profesjonalistów filmowych do wymiany know-how oraz własnych doświadczeń. Poszukajmy wspólnie świeżych pomysłów na to, jak lepiej wykorzystać twórczy potencjał kobiet w filmie!

PROGRAM





Spotkanie moderowane przez Susan Newman-Baudais





11.45 Rejestracja

12.00 Powitanie, Irena Strzałkowska, wicedyrektorka Studia Filmowego Tor, polska przedstawicielka w Eurimages

12.05 Prezentacja wyników badań Eurimages, Isabel Castro, wicedyrektorka Eurimages

12.45 Prezentacja EWA Network, Ewa Puszczyńska, producentka, wiceprezeska EWA Network

12.55 Prezentacja raportu EWA Network „Where are the female directors in European films”, Francine Raveney, dyrektorka PR EWA Network

13.25 Prezentacja Stowarzyszenia Kobiet Filmowców, Barbara Białowąs, prezeska zarządu SKF

13.30 Prezentacja raportu o pozycji kobiet w polskiej kinematografii. Fakty i liczby, dr hab. Monika Talarczyk-Gubała





14.10-14.20 Przerwa kawowa

14.20 Panel dyskusyjny z udziałem: Anny Kazejak, Anny Jadowskiej, Jerzego Kapuścińskiego, Artura Wyrzykowskiego i Ewy Puszczyńskiej, moderowany przez Irenę Strzałkowską





15.10 Podsumowanie spotkania, Susan Newman-Baudais





15.20 Poczęstunek

* wydarzenie prowadzone w dwóch językach: angielskim i polskim





Eurimages to fundusz wspierający kino europejskie, który powstał w roku 1988 w ramach Rady Europy. Polska jest członkiem Eurimages od 1991 r. Fundusz wspiera głównie działalność koprodukcyjną, a także dystrybucję oraz rozpowszechnianie utworów audiowizualnych. Od 2012 r. Eurimages podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz równości płci w europejskim przemyśle filmowym. Więcej informacji na stronie www.coe.int/t/dg4/eurimages/Gender/Gender_en.asp

EWA, European Women's Audiovisual Network – stowarzyszenie zainicjowane w 2010 r., a w obecnym kształcie działające od 2013 r., zrzesza pro-kobiece organizacje z sektora audiowizualnego, organizuje szkolenia, konferencje, debaty i przeprowadza badania dotyczące położenia kobiet w europejskim przemyśle filmowym. | www.ewawomen.com

Stowarzyszenie Kobiet Filmowców powstało w 2014 r. Główna aktywność SKF skupia się na celach oświatowo-kulturalnych i edukacyjnych, a przede wszystkim na wspieraniu karier zawodowych kobiet filmowców oraz propagowaniu ich twórczości. | www.stokf.pl

Konferencja będzie prowadzona w dwóch językach: angielskim i polskim. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie www.stokf.pl.

Zorganizowanie konferencji jest możliwe dzięki wsparciu partnerów: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Kino Lab, Krytyka Polityczna, No Women No Art, Qchnia Artystyczna, Kino Muza i Fundacja Reflector.