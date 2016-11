Filmy w drodze. Objazdowe kino uchodźcze w Lublinie

Projekcje filmów o tematyce uchodźczej.

24 – 25 listopada, czwartek - piątek, godz. 17.00, Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin

Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby: to twarze, imiona, historie życia.

Po raz pierwszy w Lublinie klub Krytyki Politycznej wraz z grupą Dom Otwarty zaprezentują serię filmów o tematyce uchodźczej.

Obecny kryzys migracyjny opisujemy głównie liczbami. Tyle to a tyle tysięcy uchodźców dotarło do Europy. Tylu to a tylu migrantów zginęło na Morzu Śródziemnym. Tyle osób zaczyna nowe życie w Szwecji, a tyle uzyskało status uchodźcy w Niemczech.

Te liczby są ogromne i przytłaczają swoim rozmiarem. A przecież za każdą z nich kryją się zwykli ludzie, których spotkała tragedia. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę ludzką twarz kryzysu uchodźczego i indywidualne historie kryjące się za obco brzmiącymi imionami.

PROGRAM

24 listopada, czwartek, godz. 17.00:

Granice. Europejski sen

Nigdzie w Europie

25 listopada, piątek, godz. 17.00:

Bezpieczna przystań

Boza

Wstęp jest bezpłatny.

-

Pokazy organizowane są przez grupę Dom Otwarty, Galerię Labirynt i Klub Krytyki Politycznej w Lublinie.