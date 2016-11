Eksploracje | wystawa | A RT+

A Rt+. CIESZYN TĘTNI SZTUKĄ to przegląd sztuki studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w przestrzeni miejskiej Cieszyna. To także pokazy śródroczne w mało przewidywalnym czasie i miejscu.

W środę (30 listopada) o godz.17.00 zapraszamy na EKSPLORACJE.

Lokal po pizzerii, ul. Głęboka 57, Cieszyn





Wystawa czynna 30.11- 3.12.2016

w czwartek i piątek od 13.00 - 17.00

w sobotę od 11 - 13.

Zapraszamy!

"Eksploracje" na Głębokiej 57 to kolejne wyjście artystycznego środowiska akademickiego do przestrzeni miasta. Tym razem do pomieszczenia dopiero co opuszczonej, najstarszej w Cieszynie pizzerii „Pod Zamkiem”, która działała tutaj od 1980 roku.

Prace młodych artystów pozwolą nam w pewnym sensie "pożegnać" tak ważny punkt w tkance miejskiej.

Działanie to będzie realizowane dzięki współpracy A Rt+ ze Świetlicą Krytyki Politycznej w Cieszynie.

"Z propozycją zorganizowania wystawy studentów pracowni Interdyscyplinarnych Projektów Twórczych na kierunku Edukacja Artystyczna, którą prowadzę w Instytucie Sztuki w Cieszynie spotkałem się niedawno, lecz natychmiast wzbudziła ona mój entuzjazm. Inicjatywę zlokalizowania tego wydarzenia w przestrzeni pustostanu na ul. Głębokiej 57 przejawiła grupa osób związanych z A Rt+. Zarówno miejsce jak i stosunkowo krótki czas na przygotowanie wydarzenia stanowią wyzwanie, jednocześnie oferując sprzyjające warunki do eksperymentalnych badań. Przestrzeń o tak silnej aurze traktuję nie jako miejsce ekspozycji lecz równoprawnego kolaboranta projektu. Eksploracje to pretekst do dialogu pomiędzy ideą kształtowaną najczęściej w bezpiecznej kapsule pracowni a tym, co znajduje się na zewnątrz. W tym sensie będzie to prezentacja postaw eksplorujących różne media takie jak obiekt, video, performance poprzez pryzmat biegunowej relacji z konkretnym miejscem. Wszystkie te wypowiedzi łączy aspekt formy otwartej, kształtującej się w czasie rzeczywistym i będącej zapisem procesu akomodacji do nierozpoznanych warunków." (Prof. Krzysztof Kula (kierownik katedry rysunku oraz prowadzący Pracownię Interdyscyplinarnych Projektów Twórczych)

Śródmieście to obszar zarówno z ogromnym potencjałem, jak i zmagający się z licznymi problemami. To także doskonała przestrzeń do ćwiczenia współpracy opartej na rozmowie, refleksji między organizacjami pozarządowymi – Uniwersytetem – miastem.

„Eksploracje” na Głębokiej 57 to wydarzenie towarzyszące dwuletniemu projektowi realizowanemu w śródmieściu Cieszyna w ramach projektu "Włącz Kulturę!", który jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.