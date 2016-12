Eksperymentując na biednych

Z autorem książki Eksperymenty na biednych Adamem Leszczyńskim oraz Marią Świetlik (Akcja Demokracja) rozmawiać będzie Michał Sutowski (Krytyka Polityczna).



czwartek, 15 grudnia, godz. 18.00, Redakcja Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16 p. II, Warszawa



Czy wspieranie krajów ubogich i rozwijających się to obowiązek moralny, oświecony interes własny bogatych, a może tylko okazja zarobku dla przemysłu pomocy? Czy pomoc na skalę mikro ma większe szanse powodzenia niż wielka inżynieria społeczna? A może to wszystko jest tylko plastrem na sumienia Północy, która od dziesiątków lat – a jako Zachód, od wieków – czerpie korzyść z ekonomicznej i politycznej zależności reszty świata? Czy pomoc rozwojowa może zwalczyć nędzę i ograniczyć nierówności – czy raczej musi się skończyć kolejnymi „eksperymentami na biednych”, bez dobroczynnych skutków i optymistycznych konkluzji?



Darmowe podręczniki, szkolenia i nagrody dla nauczycieli, przekazywanie pieniędzy komitetom rodzicielskim - w co zainwestować, żeby dzieci w kenijskich szkołach opuszczały mniej godzin i dostały lepsze oceny na koniec roku? Otóż najlepiej wydać wszystkie pieniądze na… leki przeciwpasożytnicze. Do tych kontryintuicyjnych wniosków doszli ekonomiści w wyniku eksperymentu, który przyniósł przełom w długiej – bo toczącej się od setek lat – dyskusji: co można zrobić, żeby biedni żyli lepiej.

Adam Leszczyński - historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie zajmuje się ideologiami modernizacyjnymi w krajach peryferyjnych (w tym w Polsce). Publicysta „Gazety Wyborczej” i reporter. Autor dwóch monografii o historii społecznej PRL, reportażu o epidemii AIDS Naznaczeni a także książek Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS oraz Zbawcy mórz.



Książka ukazała się dzięki wsparciu Instytutu Nauk Politycznych PAN, współwydawcy publikacji.