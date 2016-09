Czarny poniedziałek - strajk kobiet!

Chór TAK dołączył do strajku kobiet i 3 października o godz. 16.30 zachęci do wspólnego śpiewania. Bądźcie z nami!

Wzorem kobiet w Islandii, które 41 lat temu sparaliżowały swój kraj, robimy jednodniowy protest ostrzegawczy przeciwko ustawie procedowanej w polskim parlamencie o całkowitym zakazie prawa do aborcji. Ogranizatorkami wydarzenia są Dziewuchy Dziwuchom z Trójmiasta, które nawołują, aby 3 października:



- bierzemy urlop na żądanie

- bierzemy dzień wolny na opiekę nad dzieckiem

- nie idziemy na uczelnię

- bierzemy urlop bezpłatny

- korzystając z jakiejkolwiek innej legalnej możliwości - nie idziemy do pracy i na uczelnię!





Strajk kobiet planowany jest w Gdańsku na ul. Podwale Grodzkie, vis a vis Dworca Głównego, w poniedziałek, 3 października w godzinach 9.00-17.30.

Podczas strajku planowany jest występ Chóru TAK o godz. 16.30.

CHCĄ ODEBRAĆ KOBIETOM PRAWA! Nie godzimy się na to! Zróbmy im #czarnyponiedzialek





Dziewuchy Dziewuchom Trójmiasto, organizatorki wydarzenia, zapraszają wszystkich uczestników strajku 3 października - spotykamy się na placu za przystankami autobusowymi - po stronie Krewetki, przed Hotelem Scandic. Tam mamy dużo miejsca, będziemy czekać na Was przy stolikach i wspólnie spędzimy ten dzień. Nie bądźmy tego dnia same! Zabierzcie ze sobą coś do siedzienia - krzesełko, karimata - spędzimy tam wspólnie trochę czasu. Niech nas wszyscy zobaczą i usłyszą!!!! Bo cicho też nie będziemy!