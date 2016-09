Brazylia, kraj przyszłości? - spotkanie

Jak sprawić, by 36 milionów ludzi wyszło z biedy w ciągu ledwie dekady? I dlaczego po takim sukcesie nastał kryzys? Jak to się stało, że kobieta została prezydentem w kraju macho? Jak włączyć milion ludzi do debaty politycznej? I skąd w Brazylii tyle polskich wątków?

Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkania wokół książki Brazylia, kraj przyszłości?.

czwartek, 29 września, godz.18.00, Redakcja Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16, Warszawa

Spotkanie poprowadzi Roman Kurkiewicz.

O Brazylii porozmawiają:

Janina Petelczyc - współredaktorka książki, na co dzień pracujaca w Instytucie Polityki Społecznej UW a także członikni rady Fundacji - Fundacja Terra Brasilis

Aleksandra Pluta - doktorantka na Universidade de Brasília. Autorka wielu książek, m.in. „Długa podróż w bardzo krótkim czasie. Biografia Andrzeja Bukowińskiego” (2013) i „Ten piekielny polski akcent. Ziembiński na brazylijskiej scenie” (2015).

Książka Brazylia, kraj przyszłości? stanowi zbiór tekstów i wywiadów poświęconych Brazylii – jej polityce, historii, problemom społecznym, ekologicznym oraz kulturze.

Autorzy nie powielają medialnych stereotypów na temat najludniejszego kraju Ameryki Południowej. Opowiadają o nim świeżym językiem, sięgając po najróżniejszą konwencję: reportaż, erudycyjny esej, solidną opartą na liczbach analizę czy pogłębioną rozmowę (...) Po serii transmisji z Igrzysk w Rio warto sportowe emocje zrównoważyć solidną intelektualną inspiracją

Z recenzji Rafała Wosia w czasopiśmie "Polityka"

Książka ukazała się w serii Biblioteka Le Monde Diplomatique - edycja polska i została wydana dzięki wsparciu Fundacji Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Patronem medialnym publikacji jest dziennik Rzeczpospolita i jego weekendowy dodatek Plusminus"