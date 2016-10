Book Discussion Club - Gender Studies

Feminizm w odsłonie Curtis Sittenfeld dzięki opowiadaniu Gender Studies, będzie tematem dyskusji podczas Book Discussion Club 13 października w Sopotece.

Pierwsza książka Sittenfeld Szkoła Uczuć, opowiada o uczennicy prestiżowej, prywatnej szkoły z internatem niedaleko Bostonu. Krytycy porównują jej powieść do 'Buszującego w zbożu', jednak 'Szkoła Uczuć' podąża własnymi drogami i pokazuje, że twórczość autorki warto śledzić. Dlatego spotkanie poświęcone opowiadaniu Gender Studies z pewnością będzie ciekawą rozmową na temat aktualnej sytuacji kobiet.

Spotkanie Book Discussion Club poświęcone tekstowi Gender Studies

Curtis Sittenfeld

, prowadzone przez anglistkę, Aleksandrę Hołubowicz odbędzie się w czwartek

13

października

o godz. 17.00, w Sopotece – Bibliotece Sopockiej, Ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot.

Link do książki również w wersji audio, którą będziemy omawiać na najbliższym spotkaniu.

Elizabeth Curtis Sittenfeld (ur. w 1975) – amerykańska pisarka, która opublikowała dwie powieści: Szkołę uczuć (ang. Prep) i The Man Of My Dreams, która jeszcze nie ukazała się w Polsce.

Book Discussion Club jest częścią projektu Zaczytani na żywo realizowanego w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Różnorodność działań w projekcie dostosowana jest do potrzeb lokalnej społeczności zgromadzonej wokół poszczególnych filii.

Kolejne spotkanie Book Discussion Club odbędzie się 17 listopada.





Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście w partnerstwie z Biblioteką Sopocką. Spotkanie jest częścią projektu „Zaczytani na żywo” wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.