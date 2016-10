Manifestacja Warszawa przeciwko rasizmowi i przemocy! 15 października 2016

Podobnie jak w ubiegłym roku, 15 października 2016 Inicjatywa Chlebem i Solą organizowała obchody Dnia Solidarności z Uchodźcami. Pod hasłem sprzeciwu wobec przemocy dyktowanej rasizmem i nienawiścią, w imię międzynarodowej współpracy i ludzkiej solidarności w 26 miejscowościach odbyło się 70 wydarzeń o różnym charakterze: spotkania, akcje społeczne, działania artystyczne, warsztaty, dyskusje, wykłady, wystawy, happeningi, pokazy filmów i koncerty pod hasłem "Polska przeciwko rasizmowi i przemocy", a w Warszawie manifestacja Warszawa przeciwko przemocy i rasizmowi!



15 października to okazja, by powiedzieć głośno, że nie ma w Polsce zgody na wrogość wobec słabszych, bezbronnych i potrzebujących. Że chcemy, by nasz kraj aktywnie uczestniczył w międzynarodowej pomocy uchodźcom. Że mamy prawo żyć w kraju, w którym wszyscy – bez względu na miejsce pochodzenia, kolor skóry, wyznanie, płeć, orientację seksualną, światopogląd i status materialny – traktowani są z szacunkiem i czują się bezpiecznie.



Więcej na stronie www.solidarnizuchodzcami.pl



Inicjatywa Chlebem i Solą dziękuje za wsparcie Fundacji Batorego.