Wiadomości TVP wg Jana Kapeli

Ponieważ tak się śmiesznie złożyło, że chłopcy, których znam od liceum (z Dawidem Wildsteinem chodziłem na Bednarską), czy wręcz z czasów, kiedy byli jeszcze berbeciami (Samuela Pereirę pamiętam jeszcze z czasów, gdy nie mógł oglądać filmów, jeśli wcześniej nie obejrzeli ich jego rodzice i nie uznali za odpowiednie), postanowiłem sobie wyobrazić, jak by to wyglądało, gdyby to ja, a nie oni, szefował w TVP. Myślę, że w teamie ze słynnym Piotrem Nowakiem potrafilibyśmy prowadzić Wiadomości TVP równie ciekawie, a może nawet ciekawsze niż Marzena Paczuska.

W czołówce widzimy piękno planety Ziemi obserwowanej z kosmosu. W kolejnym ujęciu pokazujemy ludzi różnych ras, narodowości i orientacji radośnie rozmawiających podczas wspólnej pracy. Następuję zbliżenie na mapę Europę, a następnie na Polskę. Na mapie Polska ma kolor tęczowy, podobnie jak podświetlony na tęczowo Pałac Kultury, który pokazywany jest w kolejnym ujęciu. Nad budynkiem PKiN-u szybuje bocian. Widzimy też parę ujęć pokazujących piękno polskiej przyrody.

Prowadzący Patryk Chilewicz rozpoczyna program i czyta zajawki wiadomości:

Zanieczyszczenie powietrza znowu przekroczyło poziom alarmowy w ponad połowie miast wojewódzkich. Czy rząd prowadzi celową eksterminację społeczeństwa?

Do Kalisza przyjechały trzy rodziny z opanowanego wojenną pożogą Afganistanu. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych i współpracy mieszkańców udało się pomóc już dziesiątkom tysięcy osób.

Ruszyły wyścigi katolików w celu upolowania i późniejszego samodzielnego zamordowania karpia. Jak długo jeszcze będzie trwał ten barbarzyński proceder?

Redtube.com jednym z najczęściej używanych w Polsce portali. Czy otworzy siedzibę w Rzeszowie?

Na koniec – jak zwykle – ludzie kultury i politycy polecają swoje ulubione książki.

Zapraszam serdecznie do oglądania, kochane robaczki.

Materiał 1

Zanieczyszczenie powietrza w licznych miastach wojewódzkich, powiatowych, a nawet miejscowościach uzdrowiskowych po raz kolejny przekroczyło poziom alarmowy, który i tak w Polsce jest skandalicznie mało restrykcyjny . Związane jest to nie tylko z nadmiernym ruchem samochodowym i spalaniem w piecach przydomowych odpadów, ale przede wszystkim z polityką państwa, które stawia na przestarzałe technologie zamiast na nowoczesne odnawialne źródła energii.

Kobiety w ciąży, osoby starsze oraz cierpiące na choroby układu oddechowego nie powinny wychodzić z domu wcale. Pozostałym polecamy maski antysmogowe i ograniczenie czasu przebywania na powietrzu.

Ekspertka: Tak, możemy to już uznać za wojnę z własnymi mieszkańcami i celową eksterminację ludności. Rząd i decydenci na szczeblach lokalnych od dawna są poinformowani o skandalicznym stanie polskiego powietrza oraz krokach, jakie należy podjąć, aby tę sytuację zmienić, a jednak powietrze staje się coraz bardziej trujące.

Film pokazujący panoramę elektrociepłowni Bełchatów, samochody stojące w korkach i ludzi w maskach przeciwsmogowych spacerujących po Zakopanem.

Ekspert: Nie widzę innego wytłumaczenia niż zblatowanie ludzi władzy z korporacjami paliwowymi. Już dawno moglibyśmy zacząć przechodzić na bardziej ekologiczne źródła energii, tymczasem decydujemy się dalej truć mieszkańców, tylko po to, żeby paru przyjaciół polityków miało ciepłe posadki w radach nadzorczych.

Zdjęcia zadowolonych polityków pijących wino na bankiecie sponsorowanym przez spółki paliwowe.

Ekspertka: Odnawialne źródła energii są tanie i dostępne. Analiza opracowana dla USA przez zespół naukowców z Uniwersytetu Stanforda wskazuje, że w przeciągu kilkudziesięciu lat można całą energię dla 50 stanów zapewnić z wody, słońca i wiatru. Czemu zaprzepaszczamy ten potencjał i sponsorujemy budżet militarny Rosji, kupujące od niej ropę i gaz?

Materiał 2

Do Kalisza przyjechały kolejne rodziny z opanowanych przez przez talibów części Afganistanu. Naima, Afaf i Adila uprawiały w Afganistanie konopie indyjskie. Ich umiejętności mogą być przydatne na powstających pod Kaliszem plantacjach medycznej marihuany.

Miejscowy przedsiębiorca: Gdy dowiedziałem się, że uciekające przed gwałtem i wojną dziewczyny w swoim kraju zajmowały się uprawą konopi, od razu pomyślałem, żeby je zatrudnić. Potrzebujemy rolników doświadczonych w tego typu uprawach. Pracuje u mnie już wielu uciekinierów z Afganistanu, co bardzo podnosi wydajność naszej produkcji opium i medycznej marihuany. Nigdy nie narzekają na upał i zawsze można sobie z nimi pożartować.

Film pokazujący imponujące, nasłonecznione pola makówek i krzaków marihuany oraz pracujących pośród nich ogorzałych robotników, zarówno polskich, jak i afgańskich.

Ekspertka: Afganistan jest jednym z największy światowych producentów marihuany, haszyszu i heroiny. Dlaczego nie mielibyśmy wykorzystać doświadczeń i umiejętności ludzi uciekających przed talibami? Tym bardziej, że wiemy, że rynek marihuany (zarówno medycznej, jak i tej używanej rekreacyjnie) coraz bardziej się rozszerza. I będzie się rozszerzał dalej.

Prezydentka Kalisza: Zawsze z przyjemnością witałam w naszym mieście gości. Tym większa jest moja radość, gdy możemy pomóc uciekinierom z kraju ogarniętego wojną. Gdy słucham ich historii i myślę, co musieli przejść, od razu zastanawiam się, czy nie za mało budżetu przekazujemy na programy integracyjne i pomocowe. W Kaliszu mamy wiele potrzeb, ale z pewnością nikt z nas nie jest w takiej potrzebie jak Naima, Afaf, czy Adila, którym tylko cudem udało się do nas dotrzeć.

Materiał 3

Czas przedświąteczny to jak zwykle festiwal konsumpcyjnego szaleństwa i masowego ataku katolickiej ludności na sklepy. Jednak pośród festiwalu kupowania mniej lub bardziej (przeważnie bardziej) zbędnych przedmiotów, jeden proceder wyróżnia się szczególnym okrucieństwem. Chodzi o tradycję polowania w sklepach na żywego karpia, aby go następnie w zaciszu domowego własnoręcznie zabić. Ta wymyślona przez komunistycznego ministra Hilarego Minca tradycja, miała stanowić odpowiedź na niedobór żywności, lecz z zapałem godnym lepszej sprawy jest wciąż kultywowana. Choć przecież nie brakuje innych wigilijnych potrwa, które nie powodują cierpienia zwierząt.

Ekspertka: Karp to zwierzę odczuwające ból tak samo jak kurczak, kot czy renifer. Każdego roku przed Wigilią uśmierca się te stworzenia w chałupniczy sposób, zadając im nieprawdopodobne cierpienie. Często zdarza się, że oprawiana ryba jest jeszcze żywa. Wielu ludzi nie potrafi jej właściwie zabić. Ale nikt ich przecież nie uczy uboju. Trzeba też dodać, że zanim ryba zostanie zabita, jest transportowana w bardzo okrutny sposób i odnosi szereg obrażeń, w tym obrażeń wewnętrznych.

Klient: Zakupy bożonarodzeniowych wiktuałów skończyły się dla mnie bardzo dużym smutkiem. W misie na stoisku rybnym kłębiły się i miotały karpie. Ledwo żywe, ale wciąż odczuwające ból i cierpienie. Przy stoisku stała długa kolejka. Nikt z niej nie zareagował, nie zainteresował się losem biednych zwierząt

Film przedstawiający karpie miotające się w niewielkiej misce w supermarkecie.

Tak nie musi być. Zanim zdecydujecie się na zakup żywego karpia, zastanówcie się, czy chcecie na wigilijnym stole serwować tyle cierpienia.

Materiał 4

Na strony erotyczne zagląda prawie co drugi polski internauta. W rankingu najczęściej odwiedzanych pornograficznych serwisów prowadzi redtube.com. We wrześniu zajrzało tam ponad 3,6 mln osób. Właściciele serwisu, doceniając to zaangażowanie i oddanie polskiej publiczności, zastanawiają się nad otworzeniem polskiej wersji strony oraz utworzeniem polskiego oddziału firmy w Rzeszowie.

Dyrektor redtube.com: Polska to jeden – poza krajami arabskimi – z najprężniej rozwijających się rynków darmowej pornografii. Jednocześnie polskie filmy są stosunkowe mało obecne na naszym portalu. Zastanawiamy się, jak to zmienić, aby dać Polakom to, czego pragną. Dlatego myślimy o utworzeniu siedziby w Polsce, która mogłaby lepiej zbadać ich gusta i potrzeby. Zrobimy wszystko, by was zadowolić.

Ekspertka: Polacy są jednym z najczęściej korzystających z pornografii narodów na świecie. Wynika to z braku edukacji seksualnej i konserwatyzmu polskiego społeczeństwa. Mężczyźni nierzadko wolą ulżyć sobie za pomocą darmowego serwisu, zamiast próbować swoich siły w realu. Dlatego decyzja redtube wcale mnie nie dziwi. Choć dla kraju pewnie byłoby lepiej, gdyby Polscy mężczyźni częściej się kochali, zamiast zadowalać się internetowym porno.

Polityczka samorządowa z Rzeszowa: Cieszą nas wszelkie zagraniczne inwestycje w naszym mieście. Być może redtube byłby zainteresowany siedzibą w naszej specjalnej strefie ekonomicznej. Na razie jeszcze trwają rozmowy, ale z pewnością zrobimy wszystko, żeby zarówno inwestorzy jak i internauci byli zadowoleni.

Film pokazujący informatyków pracujących w open space w Rzeszowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz znane polskie gwiazdy porno.

Pat: To byłoby tyle na dzisiaj. Więcej dobrych wiadomości znajdziecie w naszym serwisie internetowym. Buziaki, kochane i kochani. Zapraszam jeszcze do obejrzenia pogody (na pewno będzie świetna) oraz polecanej książki.

Pogoda.

Książkę polecać będzie Donald Tusk.

Tusk: Przy okazji amerykańskich wyborów postanowiłem przeczytać pierwszą autobiograficzną książkę Baracka Obamy Odziedziczone marzenia. Po jej lekturze nie sposób kwestionować inteligencji, wrażliwości i wybitności byłego amerykańskiego prezydenta. Z tym większym smutkiem patrzy się na prezydenta elekta. To przykre obserwować, jak tak wybitny, wrażliwy i mądry człowiek przekazuje władzę kierującemu się mafijnymi zasadami karierowiczowi, dla którego najważniejsze są pieniądze i władza. Współczuję Ameryce prawie tak bardzo jak Polsce pod PiS-em. A może nawet bardziej. Przy Trumpie Jarosław to naprawdę miły, choć trochę paranoiczny mąż stanu.

***

Śmieszy was to? Mnie też. Ale gdyby tak wyglądały wiadomości TVP, to i tak byłoby w nich znacznie więcej prawdy niż w obecnie serwowanej nam propagandzie.

