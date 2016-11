7 najniebezpieczniejszych osób wokół Trumpa (so far)

Przez wieżę Trumpa i jego pola golfowe przetacza się parada starych białych mężczyzn. Jedno trzeba przyznać prezydentowi-elektowi – obsadzanie najważniejszych stanowisk nowej administracji odbywa się w pełnym świetle. Waszyngton już zdążył przełknąć dumę, zmiękł i ustawił się w kolejkę po władzę. Kontrowersyjna eks-gwiazda partii republikańskiej i jakże dotychczas antyTrumpowa Nikki Haley właśnie zgarnęła posadę ambasadorki ONZ; nawet Mitt Romney jest brany pod uwagę jako kandydat na sekretarza stanu. Skoncentrujmy się jednak na najbardziej kontrowersyjnych figurach, które mają szansę odegrać poważną rolę w ciągu najbliższych czterech lat. Część z nich stanowi trzon nowego rządu, ale nie wszyscy. Są tacy, którzy będą działać z ukrycia.

1. MIKE FLYNN: doradca ds. bezpieczeństwa narodowego





Co powiedział: „Islamiści są jak rak na ciele Muzułmanów”.





Co zrobił: Walczył z Alkaidą w Iraku. Maksymalnie sfrustrowany polityką Obamy, jego lekceważeniem wojskowych i przedwczesnym wycofaniem się z Iraku i Afganistanu, Flynn wierzy w głęboki związek między terroryzmem a samą istotą Islamu. Bardzo głośno krytykował „słabe” i „niezdecydowane” poczynania rządu wobec terrorystów, za co odesłano go na przedwczesną emeryturę. Od czasu prawyborów republikańskich szukał kandydata, który poparłby jego krucjatę. Wydaje mu się, że znalazł.

Co może zrobić: Wysłać amerykańskich żołnierzy („buty na ziemi”) z powrotem na Bliski Wschód. Zapolować z Trumpem na Państwo Islamskie i niechcący wyrżnąć ludność cywilną. Wierzy w amerykański „exceptionalism” i amerykańskie przywództwo na świecie.

2. STEVE BANNON: naczelny strateg





Co powiedział: Paradoksalnie – „Lenin chciał rozwalić państwo; ja też mam taki zamiar. Chcę rozwalić wszystko, zniszczyć cały dotychczasowy establishment”.

Co zrobił: Powszechnie uznawany za rasistę, antysemitę, seksistę i homofoba. Sam za takiego się nie uważa, określając swoje poglądy jako „postrasistowskie” (nowa przepakowana wersja rasizmu). Naczelny Breitbart News, mediów białej supremacji i ultra prawicy. To on nadał ostateczny kształt programowi Trumpa, umiejętnie łącząc nierównościowy populizm z rewoltą przeciw poprawności politycznej.

Co może robić: Koniec politycznej poprawności to brak ochrony dla kobiet, Afroamerykanów gejów i osób transpłciowych. Nastąpi większa bezkarność, jeśli chodzi o ataki na mniejszości. Bannon chce wpompować miliardy w infrastrukturę, co jest chwalebne, ale w zupełnej sprzeczności z nastrojami republikańskiego Kongresu. Bo spiker Izby, Paul Ryan, nie zamierza wydawać ani centa.

3. RUDY GIULIANI: (potencjalnie) sekretarz stanu albo dyrektor wywiadu narodowego





Co powiedział: o Beyoncé, która w czasie koncertu poparła #BlackLivesMatter: „Byłem na czele największego i najlepszego wydziału policji na świecie, NYPD. Ocaliłem więcej czarnych żyć niż którykolwiek z tych ludzi na scenie”.

Co zrobił: Postradał rozum, twierdzą nowojorczycy. Facet, który oczyścił Nowy Jork z przestępczości, jest odpowiedzialny za ostro krytykowaną procedurę stop&frisk, którą wielu linkuje z morderstwami popełnianymi przez policję. Sława twardego burmistrza pozwoliła mu zarobić miliony na przemawianiu i doradzaniu, tak w Południowej Ameryce, jak i dla Mujahedin e-Khalq (MeK), irańskiej grupy oporu, która do niedawna była uznawana za organizację terrorystyczną.

Co może zrobić: Jeśli Trump uczyni go głównym dyplomatą Ameryki, Rudy będzie krzewić „amerykańską świetność” i zrujnuje stosunki z Iranem. Jako szef wywiadu, będzie miał ważny głos w kwestii Państwa Islamskiego. Jeśli zajmie się nim, jak ulicami Nowego Jorku, czeka nas eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie.

4. JEFF SESSIONS: prokurator generalny





Co powiedział: zwracał się do czarnego prawnika per „chłopcze” i ostrzegał go, żeby „uważał, kiedy rozmawia z białymi”.

Co zrobił: Reprezentujący „stare dobre” wartości Południa Sessions jest notorycznie oskarżany o rasizm. W 1986 Senat nie przyjął go na stanowisko sędziego ze względu na „rasistowski język”. Simmons skazał trzech czarnych aktywistów, którzy pomagali starszym osobom oddać głos, o oszustwo wyborcze. Wszyscy troje zostali potem uniewinnieni.

Co może zrobić: Urządzić masowe deportacje imigrantów. Zagrożone są prawa wyborcze, prawa mniejszości (30 lat konsekwentnego głosowania przeciw LGBT) i legalizacja marihuany.

5. JARED KUSHNER: zięć-in-chief





Co powiedział: mówi o sobie „Żydowski Kennedy”.

Co zrobił: Syn nowojorskiego dewelopera skazanego na dwa lata więzienia za unikanie podatków, zastraszanie świadków i nielegalne dotacje polityczne. W branży od dziewiętnastego roku życia. W 2006 kupił gazetę „The New York Observer”. W czasie kampanii Trumpa siedział cicho jak mysz pod miotłą. Dopiero po fakcie okazało się, jak poważną odegrał w niej rolę. Ma być jednym z kluczowych doradców Trumpa; oboje z Ivanką byli obecni przy kilku oficjalnych spotkaniach nowego prezydenta-elekta.

Co może zrobić: Pieniądze. Załatwić ułaskawienie dla taty.

6. MIKE HUCKABEE: podobno niedługo ambasador USA w Izraelu





Co powiedział: „Wartości chrześcijańskie są zagrożone. Jesteśmy na prostej drodze do kryminalizacji chrześcijaństwa”. I jeszcze z Twittera: „Tak ufam Berniemu Sandersowi, jeśli chodzi o moje podatki, jak północnokoreańskiemu kucharzowi, jeśli chodzi o mojego labradora”.

Co zrobił: Bard ludu. Kandydat na prezydenta 2008 i 2016. Były gubernator Arkansas. Stał twardo za Trumpem w czasie kampanii. Gorliwy chrześcijanin, który swego czasu porównał Obamę do Hitlera. Zdecydowany przeciwnik małżeństw jednopłciowych.

Co może zrobić: Rozedrzeć Jerozolimę na pół. Zaognić konflikt izraelsko-palestyński.

7. REBEKAH MERCER





Co powiedziała: Nic. Pełna prywatność.

Co zrobiła: Jedyna kobieta w tym składzie. Jak się okazuje, współfinansowała kampanię Trumpa. Córka Roberta Mercera, którego fundusz hedgingowy przyniósł rodzinie miliardy. Mercer działa z ukrycia, oficjalnie prowadząc małą cukierenkę na Manhattanie. Rodzina jest „sceptyczna” wobec zmiany klimatycznej i od dawna pompuje pieniądze w prawicowe media. Chce uwolnić Waszyngton od establishmentu. Początkowo popierała Teda Cruza, po jego porażce przerzuciła się na Trumpa.

Co może zrobić: Decydować o tym, kto dostanie pracę w Waszyngtonie. Zniszczyć dziennikarstwo w Ameryce.

**Dziennik Opinii nr 331/2016 (1531)