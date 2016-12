Wczoraj cztery razy płakałam nad Aleppo i myślałam o spadaniu z bardzo wysokich budynków.

Podobno przyczyną zgonu po upadku z wysokości jest pękniecie serca.

Kto by się spodziewał,

że to serce pęka.

A jak wy, kochani?

Może też tak macie?

Może też nad czymś obecnie płaczecie?

Jak tak, to pamiętajcie:

jak wam serce nie da rady pęknąć samo z siebie,

możecie je zawsze rozjebał o ziemie.