Krytyka Polityczna funduje stypendium dla fotografów zaangażowanych społecznie.

Krytyka Polityczna postanowiła ufundować Stypendium pamięci Konrada Pustoły. Przyznawane będzie ono w rocznicę śmierci Konrada, 14 października, i trafiać będzie do fotografów zaangażowanych społecznie. Stypendium wysokości 5 tysięcy złotych przeznaczamy na wsparcie pracy artystycznej. Zrealizowana dzięki stypendium praca zostanie opublikowana na łamach „Krytyki Politycznej”.

Konrad Pustoła odszedł od nas 14 października 2015 roku. Znaliśmy się od lat. Zakładał z nami pismo „Krytyka Polityczna”. Był pierwszym artystą w naszym zespole, wspaniałym fotografem, zaangażowanym społecznie, czyli takim, którego zawsze interesował otaczający świat. Zobaczyć to można szczególnie w takich pracach jak Darkrooms – fotografie z klubowych darkroomów, Niedokończone domy – cykl dokumentujący niespełnione marzenia młodego kapitalizmu lat 90. czy Widoki władzy – pokazujące to, co ze swoich okien widzą ludzie establiszmentu.





Wspominając Konrada po śmierci, Sławomir Sierakowski pisał: „O jego pracach słusznie pisano, że mają rys socjologiczny. Rys socjologiczny to ostrożniejsza nazwa na zaangażowanie polityczne czy społeczne artysty.”

Konrad Pustoła był naszym przyjacielem, ale też nauczycielem. Pomagał młodym aktywistom i początkującym fotografom. Dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, bo wiedział, jak ważne jest wspieranie innych.

Konrad zostawił nam swoje prace i swoją wiedzę. Chcielibyśmy, pamiętając o Konradzie, pomóc innym w pracy i w rozwijaniu się na polu sztuki zaangażowanej. Mamy nadzieję, że Konradowi ten pomysł by się spodobał.

W pierwszej edycji zespół Krytyki Politycznej podjął decyzję o przyznaniu Stypendium pamięci Konrada Pustoły Jakubowi Szafrańskiemu.

***

Jakub Szafrański (1984) – fotograf, absolwent filozofii na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej, obecnie niezależny dziennikarz i fotoreporter. Akademicki mistrz polski w kick-boxingu 2009, a także instruktor samoobrony. Pracował we Włoszech, Holandii, Anglii i Hiszpanii. Współtworzył Klub Krytyki Politycznej w Lublinie. Obecnie na rezydencji artystycznej w San Sebastian w ramach programu A-I-R Wro przygotowuje reportaż, którego główną bohaterką będzie zawodniczka startująca w zawodach Bertsolaritzy – baskijskiej sztuki improwizowania poezji śpiewanej. Reportaż ma być impulsem do refleksji na temat wartości języków ojczystych – ich unikalności i możliwości przekraczania barier.

Portfolio Jakuba Szafrańskiego.

***

Konrad Pustoła (1976-2015) - artysta, fotograf, absolwent Wydziału Ekonomii UW. Studiował fotografię w łódzkiej Filmówce. Współorganizator i autor zdjęć w ramach akcji społecznej „Tiszert dla Wolności”. Jego zdjęcia publikowane były m.in. w „Piktogramie”, „Fototapecie”, „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Pozytywie”. Autor projektów pokazywanych w ramach wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą, w CSW Zamek Ujazdowski („Nowi dokumentaliści”, „Autor”), na V Biennale w Poznaniu („Antyfotografie”) oraz w ramach multimedialnej instalacji przestrzenej „S(t)mylacje” w Galerii Otwarta Pracownia w Krakowie. Ukończył podyplomowe studia w londyńskim Royal College of Art na wydziale fotografii. Autor cyklu fotografii Darkrooms oraz książki pod tym samym tytułem wydanej przez Nowy Teatr i Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Współzałożyciel „Krytyki Politycznej”.

**Dziennik Opinii nr 288/2016 (1488)